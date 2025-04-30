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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция

Kepez, Турция
от
$374,814
14.04.2025
$372,499
13.04.2025
$372,718
12.04.2025
$374,105
11.04.2025
$382,561
10.04.2025
$384,121
09.04.2025
$386,048
08.04.2025
$385,809
06.04.2025
$386,038
05.04.2025
$382,520
04.04.2025
$387,629
03.04.2025
$391,928
02.04.2025
$391,104
01.04.2025
$390,220
30.03.2025
$389,025
29.03.2025
$391,929
28.03.2025
$393,360
27.03.2025
$391,981
26.03.2025
$391,736
25.03.2025
$390,396
24.03.2025
$389,061
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19
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ID: 23726
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418428
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аксеки
  • Деревня
    Kepez

О комплексе

Новый инновационный проект находится на возвышенной горной местности района Кепез - Masa Dağı - Gocerler и открывает удивительный панорамный вид на город Анталии.

Данный комплекс состоит из 4 жилых блоков, где общее количество квартир составляет - 126, (54 квартиры 1+1; 74 квартиры 2+1).

Строительная площадь проекта составляет 14 085 м2, где с внешней стороны комплекса разместятся 81 штука торговых секций. Коммерческие площади и магазины будут оформлены в стилистике концепции самого комплекса и будут иметь дизайн, который внесет значительный вклад в экономическую структуру региона.

Проект был разработан, чтобы наилучшим образом использовать географические и климатические условия. Благодаря своему расположению, Кепез способен дать новое направление коммерческой жизни данного региона, и определяет проект подходящим как для проживания, как и для инвестирования.

Особенности

  • лобби
  • ухоженные зеленые зоны
  • подземная парковка
  • бассейны для взрослых и детей
  • фитнес-центр
  • сауна
  • детская площадка
  • круглосуточное видеонаблюдение
Удобства и оснащение в доме
  • Центральная спутниковая система
  • Центральное отопление
  • Стальная дверь
  • Пластиковые окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в таком положении, когда вы можете удовлетворить все свои потребности благодаря своему расположению. Больница, школа, мечеть и торговый центр находятся рядом, и это центральное место c развивающейся транспортной развязкой. Для мероприятий, где вы можете приятно провести время, таких как тематические парки, лесные массивы, зоны для пикников, кафе, варианты рядом с проектом так же имеются.

Район Кепез всё дальше продолжает активно развиваться и становиться растущей ценностью города Анталии, где не нужно будет беспокоиться о транспорте и экологических возможностях и о привыкших нами удобств.

Местонахождение на карте

Kepez, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$374,814
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