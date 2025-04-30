Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция

Новый инновационный проект находится на возвышенной горной местности района Кепез - Masa Dağı - Gocerler и открывает удивительный панорамный вид на город Анталии.

Данный комплекс состоит из 4 жилых блоков, где общее количество квартир составляет - 126, (54 квартиры 1+1; 74 квартиры 2+1).

Строительная площадь проекта составляет 14 085 м2, где с внешней стороны комплекса разместятся 81 штука торговых секций. Коммерческие площади и магазины будут оформлены в стилистике концепции самого комплекса и будут иметь дизайн, который внесет значительный вклад в экономическую структуру региона.

Проект был разработан, чтобы наилучшим образом использовать географические и климатические условия. Благодаря своему расположению, Кепез способен дать новое направление коммерческой жизни данного региона, и определяет проект подходящим как для проживания, как и для инвестирования.

Особенности

лобби

ухоженные зеленые зоны

подземная парковка

бассейны для взрослых и детей

фитнес-центр

сауна

детская площадка

круглосуточное видеонаблюдение

Центральная спутниковая система

Центральное отопление

Стальная дверь

Пластиковые окна

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в таком положении, когда вы можете удовлетворить все свои потребности благодаря своему расположению. Больница, школа, мечеть и торговый центр находятся рядом, и это центральное место c развивающейся транспортной развязкой. Для мероприятий, где вы можете приятно провести время, таких как тематические парки, лесные массивы, зоны для пикников, кафе, варианты рядом с проектом так же имеются.

Район Кепез всё дальше продолжает активно развиваться и становиться растущей ценностью города Анталии, где не нужно будет беспокоиться о транспорте и экологических возможностях и о привыкших нами удобств.