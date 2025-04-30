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Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой недалеко от центра города, Оба, Алания, Турция

Оба, Турция
от
$313,201
27.12.2024
$313,201
17.03.2024
$272,349
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14
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ID: 16260
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In CRM: 2364114
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

О комплексе

В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1-2 спальнями, дуплексы с садом и 3-4 спальнями, пентхаусы с 2 спальнями.

Особенности квартир

Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, электрический водонагреватель.

Удобства и оснащение в доме

Открытый бассейн (700 м²), джакузи, детский бассейн, кинотеатр под открытым небом, зоны отдыха, место для занятия йогой, застекленная бесеlка, конференц-зал, коворкинг, библиотека, бильярд, настольный теннис, закрытый бассейн, турецкая баня, сауна, паровая, джакузи, тренажёрныйл зал, детская игровая комната, кафе, шатл до моря, огороженная территория, охрана 7/24.

Расположение и объекты поблизости

Район Оба — ближайший к центру города Алания. Он отличается местным пляжем, который отмечен престижной наградой «Голубой флаг» — знаком качества для курортов. Привлекает близостью к оборудованной зоне пикников, музеям и историческим достопримечательностям Алании.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

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от
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