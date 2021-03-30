Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция

Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 16 квартир с различными планировками:

Апартаменты с 1 спальней — 8 шт

Апартаменты с 2 спальнями — 4 шт

Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 2 шт

Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 2 шт

Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Чиплаклы расположен в двух км от Алании. Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.

Проект находится всего в 3 км от центра Алании и в 2,5 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.