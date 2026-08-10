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Новостройки в Газипаше, Турция

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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Газипаша, Турция
от
$145,656
Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 200 метрах от центра Газипаша, в 2,5 км от моря и в 5…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Газипаша, Турция
от
$163,134
Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, садом, парковка. Окончание строительства - конец декабря 2023 года. Расположение и объекты поблизости Пляж Газипаша - 500 метров Центр города - 2 км Аэропорт - 6 км
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Показать все Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Газипаша, Турция
от
$126,173
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
prodaжa kvartirы- gaзipaшe otratroshyka -cbesproshentnoй rascroчcoй gahypaшa & ndash Город. Gahypaшa yameTS-obstwneюgorodkuю yanprastrakturui y шykarnыe-gano-galeчnыe-o. Gahypaшa onaudiotshy naravonineme -youdiousemnыmmmoremym и toroskymi -gro. Цentralnый -yplyж -gahypaшi -nazyodiotsemy -m…
Агентство
KURT GROUP
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Hayat Dream Gazipaşa
Многоквартирный жилой дом Hayat Dream Gazipaşa
Газипаша, Турция
от
$130,201
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Площадь 43–90 м²
35 объектов недвижимости 35
Алания, Газипаша, 750м до песчаного пляжа, вся необходимая инфраструктура, в шаговой доступности
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
131,766 – 183,779
Квартира 2 комнаты
90.0
241,571 – 253,129
Агентство
Realt Go
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