Новостройки в Газипаше, Турция

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Продажа новостроек в Gazipasa

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Жилой комплекс Бутик-резиденция на лоне тропической природы
Жилой комплекс Бутик-резиденция на лоне тропической природы
Gazipasa, Турция
от
€110,000
Площадь 51–134 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
AKDAG LOFT RESIDENCE — БУТИК-РЕЗИДЕНЦИЯ С БАССЕЙНОМ НА ЛОНЕ ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Комплекс находится в центре Газипаши, в новом квартале с развитой инфраструктурой, рядом с городской парковой зоной (рядом — два новых огромных парка), в 4 км от международного аэропорта. В шаговой доступности — яхтенная марина, два заповедных пляжа (Кору и Селинус), древний замок Селинус, плантации тропических фруктов — бананов, киви, пассифлоры, авокадо, манго и т.п. На территории резиденции Akdag Loft Residenc: тропический сад, ландшафтный дизайн, беседки для барбекю, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Открытый плавательный бассейн. Тренажерный зал, детская игровая площадка. Комплекс отличается высокой инвестиционной привлекательностью и высоким спросом арендаторов. Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Gazipasa, Турция
от
€118,000
Сдача в: 2024
Современный многоэтажный ЖК строится в одном из самых престижных районов города Газипаша, в окружении фантастических пейзажей. Данный проект находится в 5 км от аэропорта, 2 км от пляжа и 1 км от центра города в окружении Таврских гор. Очень удачное расположение между всеми необходимыми объектами инфраструктуры: школы, городская больница, магазины, банки, торговый и исторический центр, университет. Стильный дизайн фасадов и апартаментов жилого комплекса не оставит равнодушным жителей данного жилого комплекса. На продажу выставлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 3+2 дуплекс, 4+1, 4+2 дуплекс, 5+2 дуплекс.
Жилой комплекс Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше
Жилой комплекс Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше
Gazipasa, Турция
от
€135,000
Площадь 45–60 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс со собственной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов. Занимаемая территория резиденции составит 5300 м2. Количество квартир — 68. Дата начала строительства — 01.02.2023 Дата окончания строительства — 30.08.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 70 м2 Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 90 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Кинотеатр Турецкая баня Сауна Бильярд Теннисный корт Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 1500 метров   О районе: Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа. В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Газипаша
Gazipasa, Турция
от
€116,630
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Инвестиционный проект на стадии начала строительства. Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.   Рады Вам представить новый инвестиционный проект со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние всего 700 метров от бирюзовых волн Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно восьмиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов. Занимаемая территория резиденции составит 3982 м2. Количество квартир — 91. Дата начала строительства — 01.02.2023 Дата окончания строительства — 31.12.2023 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 51 м2 Двухуровневые трехкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 100 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный проект в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Ресторан/кафе Кинотеатр Массажный кабинет Паровая комната Солевая комната Турецкая баня Сауна Фитнес центр Баскетбольная площадка Теннисный корт Бильярд Детская игровая комната Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 700 метров   О районе: Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа. В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.   Звоните или пишите по всем интересующим вопросам. С удовольствием ответим и проконсультируем.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Gazipasa, Турция
от
€140,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, садом, парковка. Окончание строительства - конец декабря 2023 года. Расположение и объекты поблизости Пляж Газипаша - 500 метров Центр города - 2 км Аэропорт - 6 км
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Турция
от
€117,082
Сдача в: 2024
Агентство: KURT GROUP
Продажа квартиры в Газипаше от застроики с беспроцентной рассрочкой Газипаша – город в 30 км на сток от Алании с населением 52000 шеловек. Газипаша имет соштвенную городскую инфраструктуру и сикарныэ песчано-галечные князи. Газипаша находиця на равнине между Средиземным и Торосскими горами. Центральны княги Газипаши народные между руинами античного села келена. Мединская сфера в Газипаше Хорошо Развица, Эсть Поликлиники, Городская Больница. Так, как есть, как правило, так и есть, как дела. Жижнь в Газипаше имет размеренный ритм и максимальное эдинение с преродой. В Газипаше есть государствоны и частны школы, детски садики, филиал университета Аллаадина Кейкада. Все права на народные и спутниковые порожки, прологены велоседны дорожки. Город Хорошо Развит Для Постоянного Проживания и Отдыха. И продолжение развивать дальше. Газипаша отлича отмеренным оружием и большими перспективами на реинке недвизимости. Здешы столярные красивые комплексы с хорошей имфраструктурой, район и горная служба. В Газипаше находиця межународный аэропорт, который приниматет туристов кроглый год. Одно из основных предчувствий аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси удоэ. Проект жилого комплекса на растояни 1000 м до берега морья и всесего в 3 км от аэропората гази. В нескольких минутах от дома народных ресторанных, супермаркетов, баров. На заказ на 58 квартиро, синфрастрюк и садон, по периметру компе. Как квартиру в Газипаше, вы будете с вшими удобствами в доме с имфраструктурой пятизвездочно. На територии будут доступны: Бассейн Детская мощадка в саду Детская ировая комната Фитнес зал Турецкая баня Сауна Комната развлечений Комната для сквоша Соляная комната Парная Зона отыха Кафе – Бар Мини-клуб Во все виды вартирах в состав города от застройчика. Стели охрашены воеводства Краской Светлы Тонов, на полу – Керамогранитная Плитка. В кухне и ванной комнате установлена строина мебель и сантехника. Квартиры имемут планировку 1 + 1 и 2 + 1 имют кухню-гостиную американского типа с виходом на балконе. Менеджеры компании Алания Инвестиции в дом для мебеля и технику для дома, проконтрулируют достановку. Вы можете заэхать в уже облавенную по вашему квартиру. Так, надо, надо, потом, счетчики на свет и воде, отговорка и сформировать. Что касается товаров, то они должны быть такими, как они, и другие, некоторые из них.  
Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном
Жилой комплекс Роскошный комплекс с необычным дизайном
Kahyalar, Турция
от
€150,000
Площадь 32–162 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Antares Koru Роскошный комплекс с необычным дизайном! Проект обладает повышенном качеством строительства и уровнем пятизведочного отеля! Богатая инфраструктура комплекса сделает ваш отдых и проживание максимально комфортными! Комплекс расположен на площади 5500м2, состоит из 2 блоков 10 этажей, и имеет 96 квартир.Расположен в инвестиционно привлекательном городе Газипаша. Месторасположение выделяется наличием богатой зелени среди Таврских гор! Город имеет богатую историю. Одним из плюсов города является близкое расположение аэропорта и высокий спрос аренды! Характеристики квартиры: - Кухонный гарнитур - Полностью укомплектованный санузел - Напольное покрытие из керамогранита - Скрытое светодиодное освещение в потолках - Звуко- и теплоизолированные окна с алюминиевым профилем - Качественные деревянные двери для комнат - Стальная входная дверь - Система кабельного спутникового телевидения Комплекс имеет очень развитую инфраструктуру: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, зона отдыха и загара, BBQ зона, детская площадка, мурльтикорт, лобби с бильярдным столом, Спа, турецкий хамам, сауна, римская парная, релакс зоны, массажные кабинеты, фитнес, беспроводной Интернет (Wi-Fi) на территории, спутниковое ТВ, генератор, парковка, круглосуточная система видеонаблюдения. Расстояние: - Море и пляж:2,3м - Аэропорт :3,5 км - Центр Газипаши:1 км - Аланья :35 км Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Gazipasa, Турция
от
€125,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, парковкой. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 200 метрах от центра Газипаша, в 2,5 км от моря и в 5 минутах от аэропорта. Аэропорт Газипаша - 1,7 км Магазины и рынки - 50 метров Аланья - 45 км Международный аэропорт Антальи - 140 км
Жилой комплекс YEKTA SUNGATE RESIDENCE
Жилой комплекс YEKTA SUNGATE RESIDENCE
Gazipasa, Турция
от
€159,000
Площадь 52–109 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Yekta Sungate Residence – это новый жилой комплекс от компании Yekta Homes в районе Газипаша с инфраструктурой 5* отеля. Сам город Газипаша расположен на равнине в окружении Торосских гор. Вокруг — зеленые леса, банановые плантации и сады с цитрусовыми деревьями. Вдоль линии моря расположен безупречный песчаный пляж. В тех местах, где море соприкасается со скалами, есть уютные бухты с пляжами, в которых можно укрыться от посторонних глаз. Как только Вы попадете на территорию жилого комплекса, то сразу же окажетесь среди аккуратных садов с фонтанами. Все растения и их внешний вид будут тщательно подобраны, чтобы создать идеально гармоничный облик. В саду будут расположены множество мест для отдыха – беседки, скамейки и зеленые лужайки. Так же вся инфраструктура будет продумана до мелочей и будет включать в себя открытый плавательный бассейн, водные горки, зоны барбекю и детские игровые площадки, зону спа с закрытым подогреваемым бассейном. Также для маленьких жителей будет создана вся необходимая детская инфраструктура. Инфраструктура комплекса: - Открытый большой плавательный бассейн с отдельной зоной для детей; - Зона аквапарка; - Зона барбекю; - Фитнес центр; - Детская площадка; - Турецкая баня (Хамам); - Римская паровая комната; - Финская сауна; - Массажные комнаты; - Крытый бассейн с подогревом; - Соляная комната; - Современная детская игровая комната; - 24/7 видеонаблюдение и охрана. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Hasdere, Турция
от
€126,000
Сдача в: 2024
Современный многоэтажный ЖК строится в одном из самых престижных районов города Газипаша, в окружении фантастических пейзажей. Данный проект находится в 5 км от аэропорта, 2 км от пляжа и 1 км от центра города в окружении Таврских гор. Очень удачное расположение между всеми необходимыми объектами инфраструктуры: школы, городская больница, магазины, банки, торговый и исторический центр, университет. Стильный дизайн фасадов и апартаментов жилого комплекса не оставит равнодушным жителей данного жилого комплекса. На продажу выставлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 3+2 дуплекс, 4+1, 4+2 дуплекс, 5+2 дуплекс.
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Газипаша
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Газипаша
Beyobasi, Турция
от
€185,000
Сдача в: 2023
«Sessiz Cennet», или «Тихий Рай». Именно таким поэтическим словосочетанием в Турции нарекли уютный город Газипаша, расположенный в 40 км к востоку от Алании. Омываемый с юга Средиземным морем, и подпираемый с севера Таврскими горами, этот живописный регион идеально подойдет для тех, кто хотел бы жить подальше от курортной суеты среди диких пляжей и бухт первозданной красоты.   Именно здесь, как нигде более, смог удачно расположиться наш новый жилой комплекс. Элитный 10-этажный комплекс в 1000 м от морского побережья – это ваш ключ к размеренной и комфортной жизни в окружении величественных горных и умиротворяющих морских ландшафтов.  На ваш выбор предлагаются различные планировки: 2+1 (101 кв.м) а также дуплексы 2+1 (150 кв.м) и 3+1 (от 190 кв.м). Срок сдачи проекта: 30 декабря 2023 года.  
Жилой комплекс Новый комплекс в районе Газипаша
Жилой комплекс Новый комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
от
€117,000
Сдача в: 2024
Газипаша — прекрасное экологическое место со множеством фруктовых садов и лесов. Оно тихое и живописное, с красивыми бухтами, песчаными и галечными пляжами - отлично подходит для тех, кто ценит спокойный образ жизни в окружении великолепной природы. Район только набирает популярность как туристическое место, имеет свой аэропорт, который принимает как внутренние так и международные рейсы, активно развивается  инфраструктура - все это главные привлекательные особенности этого региона. Наш проект  расположен на территории 4 065 м2, и включает в себя 84 квартиры: •70 квартир 1+1, площадь брутто 47 м2 (нетто 41 м2) •6 квартир 2+1, площадь брутто 65 м2 (нетто 58 м2) •5 дуплексов 2+1, площадь брутто 100 м2 (нетто 88 м2) •3 дуплекса 3+1, площадь брутто 127 м2 (нетто 115 м2) Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с аква горкой, закрытый бассейн, фитнес зал, спа, сауна, паровая, салон красоты, зона отдыха, зона барбекю, кинотеатр, игровая комната, мульти корт, детская площадка, ландшафтный дизайн, генератор, камеры видеонаблюдения 24 часа, видеодомофон Расстояние до центра – 1,5 км Расстояние до аэропорта - 6 км Расстояние до Анталии - 180 км  Расстояние до Алании - 40 км     
Жилой комплекс Комфортабельный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Жилой комплекс Комфортабельный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Gazipasa, Турция
от
€83,133
Сдача в: 2023
Комфортабельный Жилой Комплекс расположен в живописном районе Газипаша в г. Алания. Проект находится всего в 1 км от моря и в 3 км от аэропорта Газипаша. Рынки, базар и рестораны находятся в нескольких минутах ходьбы от данного проекта. Жилой Комплекс состоит из одного 6-ти этажного блока, общее количество квартир 58. В проекте представлены квартиры: 1+1 (46м2.) и дуплексы 2+1 (97-113м2.). Комплекс предлагает жизнь в комфорте отеля с такими удобствами, как фитнес, турецкая баня, сауна, комната развлечений, комната для игры в сквош, соляная комната, парная, зоны отдыха, кафе-бар и мини-клуб. Жилой Комплекс будет сдан в эксплуатацию в декабре 2023г.
Апарт - отель Жилой Комплекс в Газипаша открыт для ВНЖ
Апарт - отель Жилой Комплекс в Газипаша открыт для ВНЖ
Muhiler, Турция
от
€83,000
Сдача в: 2023
Компания Elka Homes рада представить Вам проект на стадии строительства в городе Газипаша, который открыт для получения ВНЖ. Он расположен в центре города и находится в 10 минутах ходьбы от всех удобств города (медицинский центр, больница, школа, рынок). Жилой Комплекс будет состоять из одного 4-х этажного блока, состоящем из 5 квартир 1+1 и 3 квартир дуплекс 2+1. Квартиры будут сдаваться в  чистовой отделкой со встроенной кухней. Окончание в феврале 2023 года.  
Жилой комплекс Комплекс в районе Газипаша
Жилой комплекс Комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
от
€168,750
Сдача в: 2023
Жилой комплекс  расположен в экологически чистом районе Аланьи в городе Газипаша, недалеко от пляжа и центра города, у подножия Таврских гор. Гармони Парк Газипаша - это концепция современного, комфортного, высокофункционального жилья премиум-сегмента. В пешей доступности школы, больница, магазины, кафе, недельный рынок, рыбный рынок, Газипаша Марина и шикарный пляж. Комплекс находится в 2 км от моря и Газипаша Марина, в 0,5 км от центра города Газипаша и больницы, в 4 км от международного аэропорта. Проект включает в себя четыре монолитных дома с большим открытым бассейном. Комплекс расположен на территории площадью 4114 м2.   В наличии квартиры в домах А1 и А 2. Планировка квартир начинается от двухкомнатных апартаментов 1+1 общей площадью от 48м2, трехкомнатных апартаментов 2+1 площадью от 64м2 и четырехкомнатных апартаментов 3+1 общей площадью от 125 м2.    Комплекс будет введен в эксплуатацию в июне 2023 года.
Жилой комплекс Комплекс в популярном районе Оба
Жилой комплекс Комплекс в популярном районе Оба
Calipinar, Турция
от
€115,000
Площадь 55–100 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Kukuker Tower располагается в популярном районе Оба с развитой инфраструктурой, большим количеством скверов и парков. ЖК отличается безопасностью, комфортном, высококачественным и современным дизайном, большим количеством социальных развлечений! ЖК состоит из 5 блоков 5- этажных построек с апартаментами от 57-175 м2. Площадь земли где будет застраиватся данный проект 8000 м2. С окон открывается прекрасный вид на бассейн и инфраструктуру комплекса. Все квартиры будут сданы в полной готовности к заселению: на кухне и в ванных комнатах будет установлена красивая корпусная мебель, а сантехника и душевые кабины от лучших производителей уже включены в стоимость и готовы к эксплуатации. Просторные балконы с красивыми видами на море и крепость. Широкая инфраструктура комплекса, включая открытый бассейн на крыше здания, не оставит равнодушным ни одного покупателя. В комплексе будет организован трансфер до пляжа. Растояние до моря 1400 метров. В ЖК есть закрытая и открытая парковка, охрана, консьерж, предусмотрена видеонаблюдение. В каждом доме имеется лобби, лифт. Оба - престижный район в 4 км от центра Аланьи. Здесь есть пляж, отмеченный престижной наградой ""Голубой флаг"", что является своего рода знаком качества для пляжей. В этом регионе есть торговые центры и изысканные рестораны. Инфраструктура в Оба хорошо развита. Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс Euro Port Gazipaşa
Жилой комплекс Euro Port Gazipaşa
Gazipasa, Турция
от
€145,000
Площадь 45–119 м²
33 объекта 33
Сдача в: 2024
Агентство: Realt Go
Застройщик: KurtSafir
Новый роскошный проект от строительной компании «Kurt Safir» предлагает вам привлекательные инвестиционные возможности. Жилой комплекс будет расположен в одном из живописных районов Аланьи – Газипаша на участке земли площадью 3633 м2.
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