Новостройки в Kepez, Турция

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Продажа новостроек в Kepez

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Дубай, ОАЭ
от
€150,056
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает крытой парковкой, крытым и открытым бассейнами, спортивным комплексом, сауной, детский клубом, студией пилатеса, детским бассейном, кафе, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, общей террасой. Удобства и оснащение в доме Высота потолков 3,30 метров Система "умный дом" (управление освещением, кондиционированием, жалюзи, системой безопасности через приложение) Расположение и объекты поблизости Исторический центр города - 6 км Пляж - 4 км Аэропорт - 18 км Торговый центр - 1,5 км
Жилой комплекс SUR CADDE ETABI
Жилой комплекс SUR CADDE ETABI
Дубай, ОАЭ
от
€114,823
Площадь 57–100 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. SUR CADDE ETABI - комплекс, расположенный в Анталии, в одном из самых развитых районов Кепез. Комплекс спроектирован по принципу ""город в городе"". В Комплексе будет вся необходимая инфраструктура, множество зеленых и прогулочных зон, зон для занятия спортом, детские площадки. Также неподалеку располагается множество школ, мед. учреждений, кафе, ресторанов, супермаркетов. С данного комплекса очень просто добраться до всех районов Анталии. Расположение: - 5км до побережья моря - 6 км до центра Анталии - 17 км до аэропорта - 2 км до ТЦ Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой. Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник. Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты. На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Дубай, ОАЭ
от
€78,954
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, аквапарками, собственным песчаным пляжем, ресторанами, детским клубом и парком приключений, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, спортивными площадками, лесом. Окончание строительства - 2024 год.
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Жилой комплекс Myra Residence
Жилой комплекс Myra Residence
Дубай, ОАЭ
от
€187,228
Площадь 55–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Myra Residence - новый жилой комплекс расположен в микрорайоне Хурма район Коньялты. Этот проект состоит из одного здания с планировкой квартир: 1 1-1 2-1 3. Каждая квартира имеет систему звуко-, тепло- и влагоизоляции, кондиционеры, систему подогрева пола, а также окна с двойным стеклопакетом из высококачественного материала ПВХ. Все стены в квартирах покрашены водонепроницаемой краской. В дополнение ко всему в кухнях квартир установлены кухонный гарнитур, бытовые электроприборы: духовка, плита, вытяжка, все ванные комнаты оборудованы встроенными шкафами и санузлом (душевая кабина, раковина, унитаз). Комплекс также имеет множество сервисных и социальных объектов, 24-часовую охрану, пешеходные дорожки, открытую парковку, открытый бассейн, сауну и фитнес-центр, открытый детский бассейн, детскую игровую площадку. Инфраструктура: - Охрана 24/7; - Детские игровые площадки; - Терраса; - Бассейн; - Крытый паркинг; - Ландшафтный дизайн. Расстояние: - 26 км. до аэропорта. - 27 км. до ТРЦ Анталии. - 6 км. до университета Акдениз. - 7 км. до центра Анталии. - 1,4 км. до моря в Анталии. - 9 км. до аквариума Антальи. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Дубай, ОАЭ
от
€178,416
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и студией пилатеса, зелеными зонами и прудами. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 4 км Центр города Анталья - 5 км Исторический центр города - 8 км Пляж - 7 км Аэропорт - 18 км
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