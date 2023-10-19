Новостройки в Kepez, Турция

Предлагаются апартаменты с панорамным видом.
Резиденция располагает крытой парковкой, крытым и открытым бассейнами, спортивным комплексом, сауной, детский клубом, студией пилатеса, детским бассейном, кафе, круглосуточной охраной, пешеходными дорожками, общей террасой.
Удобства и оснащение в доме
Высота потолков 3,30 метров
Система "умный дом" (управление освещением, кондиционированием, жалюзи, системой безопасности через приложение)
Расположение и объекты поблизости
Исторический центр города - 6 км
Пляж - 4 км
Аэропорт - 18 км
Торговый центр - 1,5 км
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SUR CADDE ETABI - комплекс, расположенный в Анталии, в одном из самых развитых районов Кепез. Комплекс спроектирован по принципу ""город в городе"".
В Комплексе будет вся необходимая инфраструктура, множество зеленых и прогулочных зон, зон для занятия спортом, детские площадки. Также неподалеку располагается множество школ, мед. учреждений, кафе, ресторанов, супермаркетов. С данного комплекса очень просто добраться до всех районов Анталии.
Расположение:
- 5км до побережья моря
- 6 км до центра Анталии
- 17 км до аэропорта
- 2 км до ТЦ
Кепез - это район с очень развитой инфраструктурой. Он занимает самую большую площадь в Анталии. На территории Кепеза довольно большое количество хороших клиник.
Транспортная инфраструктура района Кепез очень хорошо развита, на территории Кепеза находится автовокзал и по всей территории Кепеза протянута ветка наземного метро, которая идет до Lara , аэропорта и скоро будет протянута в Коньяалты. На территории района Кепез расположено много торговых центров. Также здесь очень популярны субботние базары.
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Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, аквапарками, собственным песчаным пляжем, ресторанами, детским клубом и парком приключений, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, спортивными площадками, лесом.
Окончание строительства - 2024 год.
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Myra Residence - новый жилой комплекс расположен в микрорайоне Хурма район Коньялты. Этот проект состоит из одного здания с планировкой квартир: 1 1-1 2-1 3.
Каждая квартира имеет систему звуко-, тепло- и влагоизоляции, кондиционеры, систему подогрева пола, а также окна с двойным стеклопакетом из высококачественного материала ПВХ. Все стены в квартирах покрашены водонепроницаемой краской. В дополнение ко всему в кухнях квартир установлены кухонный гарнитур, бытовые электроприборы: духовка, плита, вытяжка, все ванные комнаты оборудованы встроенными шкафами и санузлом (душевая кабина, раковина, унитаз).
Комплекс также имеет множество сервисных и социальных объектов, 24-часовую охрану, пешеходные дорожки, открытую парковку, открытый бассейн, сауну и фитнес-центр, открытый детский бассейн, детскую игровую площадку.
Инфраструктура:
- Охрана 24/7;
- Детские игровые площадки;
- Терраса;
- Бассейн;
- Крытый паркинг;
- Ландшафтный дизайн.
Расстояние:
- 26 км. до аэропорта.
- 27 км. до ТРЦ Анталии.
- 6 км. до университета Акдениз.
- 7 км. до центра Анталии.
- 1,4 км. до моря в Анталии.
- 9 км. до аквариума Антальи.
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Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и студией пилатеса, зелеными зонами и прудами.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 4 км
Центр города Анталья - 5 км
Исторический центр города - 8 км
Пляж - 7 км
Аэропорт - 18 км