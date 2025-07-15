Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.

Дополнительная информация и фотографии по запросу.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с видом на море в комплексе Granada Boutique Residence.

Granada Boutique Residence - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в районе Оба в 50 м от моря.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

Бассейн

Детский бассейн

Джакузи

Фитнес

Сауна

Барбекю

Сад

Консьерж

Охраняемая территория

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.