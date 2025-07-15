Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.

Квартира 1+1 в комплексе Granada Boutique под ВНЖ в 50 метрах от моря.

Оба, Турция
от
$159,729
BTC
1.8999463
ETH
99.5843098
USDT
157 921.7258477
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
ID: 27549
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Дополнительная информация и фотографии по запросу.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с видом на море в комплексе Granada Boutique Residence.

Granada Boutique Residence - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в районе Оба в 50 м от моря.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Джакузи
  • Фитнес
  • Сауна
  • Барбекю
  • Сад
  • Консьерж
  • Охраняемая территория 

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
