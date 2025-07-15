Жилой комплекс Квартира 2+1 с видом на море в комплексе Sonas Diamond.

Квартира с двумя спальнями (1+1), 115 м2 с видом на море и горы.
Планировка:
SONAS DIAMOND - один из жилых комплексов в центральной части популярного курортного района Аланьи, Махмутлар.
Резиденция построена на площади 1.582 м2, состоит из одного двенадцатиэтажного здания.
Рядом - парки, скверы, прогулочные зоны, фермерский рынок, магазины и лавки торговцев, школа, поликлиника, супермаркет, отделения банков, остановки общественного транспорта и вся необходимая городская инфраструктура.
Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 300 метрах от резиденции.
Инфраструктура:
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