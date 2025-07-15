  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира 2+1 с видом на море в комплексе Sonas Diamond.

Жилой комплекс Квартира 2+1 с видом на море в комплексе Sonas Diamond.

Махмутлар, Турция
от
$175,306
BTC
2.0852284
ETH
109.2957369
USDT
173 322.1974502
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27165
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира с двумя спальнями (1+1), 115 м2 с видом на море и горы.

Планировка:

  • Кухня гостиная 
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты 
  • 2 Балкона 

SONAS DIAMOND - один из жилых комплексов в центральной части популярного курортного района Аланьи, Махмутлар.

Резиденция построена на площади 1.582 м2, состоит из одного двенадцатиэтажного здания.

Рядом - парки, скверы, прогулочные зоны, фермерский рынок, магазины и лавки торговцев, школа, поликлиника, супермаркет, отделения банков, остановки общественного транспорта и вся необходимая городская инфраструктура.

Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 300 метрах от резиденции.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Детская площадка
  • Беседка для отдыха
  • Парковка
  • Центральная спутниковая система
  • Генератор
  • Видеокамеры системы безопасности
  • Фитнес-зал
  • Сауна
  • Турецкая баня
  • Комната отдыха
  • Автоматические ворота на въезде

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спортзалом и паркингом на берегу моря, Кестель, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$223,544
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$2,17 млн
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$609,984
Многоквартирный жилой дом YASAM MARINA
Бейликдюзю, Турция
от
$227,890
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Mevlana Halid Caddesi, Турция
от
$297,480
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира 2+1 с видом на море в комплексе Sonas Diamond.
Махмутлар, Турция
от
$175,306
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$90,000
Варианты отделки С отделкой
В продаже апартаменты с одной спальней (1+1) 56 м2 на высоком этаже. Представляем Вашему вниманию новый элитный инвестиционный проект в центре района Махмутлар от надежной компании застройщика.  Новый жилой комплекс  расположен 550 метрах от моря, и относиться к сегменту класса люкс, б…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Жилой комплекс PERGE COLLECTION: SKY BLUE
Аксу, Турция
от
$170,669
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
PERGE COLLECTION: SKY BLUE ﻿БИЗНЕС-КЛАСС НА БЕРЕГУ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ 30% первоначальный взнос! Без комиссии! Без % рассрочка платежа до окончания строительства! От лучших Застройщиков России и Турции. Самый большой метраж квартир, лучшие стройматериалы и крассивая архитектура проекта. …
Агентство
Realty World Sıradışı Gayrimenkul
Оставить заявку
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Жилой квартал Недорогая квартира с четырьмя спальнями,Тосмур
Оба, Турция
от
$113,179
Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от всей инфраструктуры города. А так же рядом с живописной рекой Дим, магазинами и ресторанами и всего в 500 метрах от пляжа. Прекрасная, чистая квартира, расположенная недалеко от популярного центра Оба. Эта уютная квартира площадью 120 м2, с 3…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации