  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Квартира в новостройке Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа

Квартира в новостройке Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа

Муратпаша, Турция
от
$211,901
;
38
Оставить заявку
ID: 27641
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья

Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жилыми проектами и удобным расположением рядом с аэропортом. Демирташ особенно интересен как местным, так и иностранным покупателям.

Квартиры в Аланье расположены в 3,2 км от пляжа, в 6 км от каньона Сападере, в 8 км от центра Махмутлара, в 17,5 км от аэропорта Газипаша-Аланья, в 18 км от учебно-исследовательского госпиталя Аланьи и в 21 км от центра города.

Проект построен на участке площадью 20 500 м² и состоит из 3 жилых блоков. В комплексе предусмотрена разнообразная инфраструктура: крытый и открытый бассейны, аквапарк, детский бассейн, зоны барбекю, уличные тренажеры, бильярд, амфитеатр, зимний сад, джакузи, детские площадки, пляжный волейбол, футбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт, мини-гольф, зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, зарядная станция, ботанический сад, бар у бассейна, парковки, гигантские шахматы, беседки, лобби с ресепшном, игровая комната для детей, фитнес-центр, кинозал, настольный теннис, массажный кабинет, турецкая баня, сауна, парная, русская баня, магазин, прачечная, аренда автомобилей, трансфер до пляжа и услуги по уборке.

Квартиры будут сдаваться с готовыми полами, светильниками, встроенными шкафами в ванной и на кухне, а также с перилами на лестницах и балконах. Предусмотрена вся необходимая инфраструктура для электроснабжения, подключения кондиционеров и водоснабжения.


AYT-04637

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Просторные апартаменты в комплексе с бассейном в спокойном районе, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$107,202
Многоквартирный жилой дом Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$2,00 млн
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в 400 метрах от моря в комплексе Tekinoğlu.
Махмутлар, Турция
от
$107,202
Жилой комплекс
Умрание, Турция
от
$415,000
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Бешикташ, Турция
от
$147,802
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа
Муратпаша, Турция
от
$211,901
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Многоквартирный жилой дом Квартиры с панорамным видом на город в Каргыджаке, Аланья
Муратпаша, Турция
от
$600,386
Год сдачи 2025
Квартиры с видом на море и горы в комплексе с богатой инфраструктурой в Каргыджаке, Аланья Каргыджак – стремительно развивающийся район в Аланье, Анталия. Это тихий курортный пригород Аланьи, где есть все необходимое для повседневной жизни, включая многочисленные магазины и супермаркеты. Ква…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Показать все Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Жилой комплекс Квартиры в комплексе с роскошной инфраструктурой.
Картал, Турция
от
$242,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Жилой комплекс строится в районе Картал на площади 90.000 м2, площадь ландшафта и социальной инфраструктуры занимает 45.000 м2.  Комплекс состоит из 12 блоков по 14 и 17 этажей в каждом блоке, в проекте представлены планировки от 1+1 до 3+1, площадь квартир начинается от 71 м2 до 217 м2, …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Показать все Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Insu, Турция
от
$95,550
В проекте одно жилое здание из 12 этажей. В здании есть двухкомнатные квартиры. Проект - небольшой жилой комплекс с беседками и разными зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Район Йенишехир, напротив ТРЦ SAYAPARK И Университетской улицы. Расстояние ло моря - 1 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации