Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.

Фото квартир вышлем по запросу.

В продаже квартиры в комплексе Victory Garden Oba:

с одной спальней (1+1) площадью 58 м2 - 135.000 EUR без мебели

с одной спальней (1+1) площадью 58 м2 - 155.000 EUR с мебелью

с двумя спальнями (2+1) площадью 110 м2 - 230.000 EUR с мебелью

Victory Garden Oba - новый жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА со всеми удобствами, расположен в престижном районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 800 метрах от моря и пляжей.

В непосредственной близости от комплекса находятся частные и государственные образовательные учреждения и детские сады. Магазины, супермаркеты, фермерский рынок и гипермаркет Metro.

Комплекс состоит из 7 зданий по 4 этажа каждое, расположенных территории в 14.900 м2, всего 178 квартир.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

Ландшафтный сад

Открытый бассейн с водными горками

Бар у бассейна

Зона для загара и отдыха

Лифты

Фитнес-центр

Крытый бассейн

Хамам

Влажная парная

Сауна

Массаж

Мини-клуб

Кинотеатр

Кафе

Общий беспроводной интернет

Спутниковая ТВ-система

Зона барбекю

Теннисный корт

Генератор

Смотритель

Пандус для колясок

Парковка

Автоматическое освещение

Огороженная территория

Охрана и видеонаблюдение 7/24



Прекрасное расположение:

Гипермаркет Метро - 250 метров

Продуктовые магазины - 20 метров

Детский сад - 100 метров

Кафе, рестораны в шаговой доступности.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.