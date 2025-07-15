Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.

  1. Realting.com
Оба, Турция
от
$160,804
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
ID: 27434
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото квартир вышлем по запросу.

В продаже квартиры в комплексе Victory Garden Oba:

  • с одной спальней (1+1) площадью 58 м2 - 135.000 EUR без мебели
  • с одной спальней (1+1) площадью 58 м2 - 155.000 EUR с мебелью
  • с двумя спальнями (2+1) площадью 110 м2 - 230.000 EUR с мебелью

Victory Garden Oba - новый жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА со всеми удобствами, расположен в престижном районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 800 метрах от моря и пляжей.

В непосредственной близости от комплекса находятся частные и государственные образовательные учреждения и детские сады. Магазины, супермаркеты, фермерский рынок и гипермаркет Metro.

Комплекс состоит из 7 зданий по 4 этажа каждое, расположенных территории в 14.900 м2, всего 178 квартир.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.
 

Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория 
  • Ландшафтный сад
  • Открытый бассейн с водными горками
  • Бар у бассейна
  • Зона для загара и отдыха
  • Лифты
  • Фитнес-центр
  • Крытый бассейн
  • Хамам
  • Влажная парная
  • Сауна
  • Массаж
  • Мини-клуб
  • Кинотеатр
  • Кафе
  • Общий беспроводной интернет
  • Спутниковая ТВ-система
  • Зона барбекю
  • Теннисный корт
  • Генератор
  • Смотритель
  • Пандус для колясок
  • Парковка
  • Автоматическое освещение
  • Огороженная территория
  • Охрана и видеонаблюдение 7/24


Прекрасное расположение: 

  • Гипермаркет Метро - 250 метров
  • Продуктовые магазины - 20 метров
  • Детский сад - 100 метров
  • Кафе, рестораны в шаговой доступности.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

