Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМЕУМ КЛАССА Victory Garden Oba.

В продаже квартиры в комплексе Victory Garden Oba:
Victory Garden Oba - новый жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА со всеми удобствами, расположен в престижном районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 800 метрах от моря и пляжей.
В непосредственной близости от комплекса находятся частные и государственные образовательные учреждения и детские сады. Магазины, супермаркеты, фермерский рынок и гипермаркет Metro.
Комплекс состоит из 7 зданий по 4 этажа каждое, расположенных территории в 14.900 м2, всего 178 квартир.
Завершение строительства: сдан в 2023 года.
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
