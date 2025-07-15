  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.

Жилой квартал Меблированная квартира 2+1 в 200 метрах от моря в комплексе Citadel Residence.

Махмутлар, Турция
от
$169,564
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 27959
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Citadel BSR Residence-прекрасный жилой комплекс, находится между улицами Ататюрка и Барбаросса в центральной части района Махмутлар в 200 метрах от моря.

  • Квартира 2+1-115 м?
  • Меблированная (новая мебель)
  • 2 этаж
  • 2 ванные комнаты
  • 2 балкона
  • Окна выходят на северо-запад и восток
  • Вид на горы и город


Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Сауна и Хамам
  • Фитнес-центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и Зона барбекю
  • Настольный теннис
  • Парковка с видеонаблюдением

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
