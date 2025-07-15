Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.

  1. Realting.com
  Турция
  Аланья
  Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.

Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.

Аланья, Турция
от
$135,381
9
ID: 27949
In CRM: 1042
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с одной спальней  (1+1), площадью 65 м2.

Жилой комплекс апартаментов класса люкс, с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в 700 метрах от оборудованного пляжа с чистой и прозрачной водой.

Проект построен на участке площадью 3.780 м2. м и состоит из двух 10-этажных блоков, для жильцов комплекса доступна бесплатная подземная парковка с лифтом к апартаментам

Комплекс находится в самом центре развитой городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы, спорт-объекты и т. д


Инфраструктура:

  • Территория с ландшафтным садом
  • Лобби и коньсерж-сервис
  • Современные лифты
  • Открытый бассейн с детской секцией и водн. горками
  • Зона отдыха и бар у бассейна
  • Закрытый бассейн   
  • Фитнес-центр: тренажеры, пилатес, йога
  • Спа-центр: турецкая баня (хамам), сауна, римская парная, джакузи, массажные кабинеты, комната релаксации 
  • Бильярд и настольный теннис
  • Детская площадка 
  • Зона барбекю 
  • Беспроводной интернет  
  • Спутниковая антенна
  • Аварийный электрогенератор 
  • Крытая парковка
  • Открытая парковка
  • Круглосуточная охрана
  • Видеонаблюдение 24/7 


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение

