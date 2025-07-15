Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с одной спальней (1+1), площадью 65 м2.
Жилой комплекс апартаментов класса люкс, с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в 700 метрах от оборудованного пляжа с чистой и прозрачной водой.
Проект построен на участке площадью 3.780 м2. м и состоит из двух 10-этажных блоков, для жильцов комплекса доступна бесплатная подземная парковка с лифтом к апартаментам
Комплекс находится в самом центре развитой городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы, спорт-объекты и т. д
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.