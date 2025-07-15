Жилой комплекс Квартира 1+1 в центре Алании в комплексе Konak City Tower под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1), площадью 65 м2.

Жилой комплекс апартаментов класса люкс, с собственной инфраструктурой, расположен в центральной части Алании, в 700 метрах от оборудованного пляжа с чистой и прозрачной водой.

Проект построен на участке площадью 3.780 м2. м и состоит из двух 10-этажных блоков, для жильцов комплекса доступна бесплатная подземная парковка с лифтом к апартаментам

Комплекс находится в самом центре развитой городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, рестораны и кафе, клубы, спорт-объекты и т. д



Инфраструктура:

Территория с ландшафтным садом

Лобби и коньсерж-сервис

Современные лифты

Открытый бассейн с детской секцией и водн. горками

Зона отдыха и бар у бассейна

Закрытый бассейн

Фитнес-центр: тренажеры, пилатес, йога

Спа-центр: турецкая баня (хамам), сауна, римская парная, джакузи, массажные кабинеты, комната релаксации

Бильярд и настольный теннис

Детская площадка

Зона барбекю

Беспроводной интернет

Спутниковая антенна

Аварийный электрогенератор

Крытая парковка

Открытая парковка

Круглосуточная охрана

Видеонаблюдение 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.