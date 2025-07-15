  1. Realting.com
Жилой комплекс Дуплекс 4+1 в комплексе Voyage Garden Oba под ВНЖ и ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ.

Оба, Турция
от
$256,357
BTC
3.0493199
ETH
159.8278921
USDT
253 456.5596745
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
ID: 27349
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото квартиры вышлем по запросу.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Подходит под ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ - в Тапу можем указать 400.000 USD.

Дуплекс с четырьмя спальнями (4+1) без мебели 165 м2, в комплексе Voyage Garden Oba.

Oba Voyage Garden - новый жилой комплекс класса люкс, расположен в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты. 

В пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура, супермаркеты, магазины, государственная больница, остановка общественного транспорта и пр. Расстояние до пляжа 1,3 км. 

Oba Voyage Garden состоит из трех 4-этажных жилых блоков на территории 2.995 м2.

Во всех апартаментах выполнена чистовая отделка, на полах постелена керамическая плитка, установлены межкомнатные и входная дверь, звукоизоляционные стеклопакеты, в салоне установлен кухонный гарнитур, полностью укомплектован санузел.

Завершение строительства: сдан в 2023 году.
 

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с садом
  • Ландшафтный дизайн
  • Открытый бассейн с детской секцией и аквагорками
  • Джакузи у бассейна
  • Зона для загара и отдыха
  • Лифты
  • Фитнес-зал
  • Сауна/хамам
  • Массажная комната
  • Комната отдыха
  • Настольный теннис, бильярд
  • Кинотеатр
  • Детская комната
  • Детская площадка
  • Зона барбекю
  • Аварийный генератор
  • Автопарковка
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
