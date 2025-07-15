Жилой комплекс Дуплекс 4+1 в комплексе Voyage Garden Oba под ВНЖ и ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ.

Фото квартиры вышлем по запросу.
Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Подходит под ГРАЖДАНСТВО ТУРЦИИ - в Тапу можем указать 400.000 USD.
Дуплекс с четырьмя спальнями (4+1) без мебели 165 м2, в комплексе Voyage Garden Oba.
Oba Voyage Garden - новый жилой комплекс класса люкс, расположен в развитом районе Оба - одном из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты.
В пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура, супермаркеты, магазины, государственная больница, остановка общественного транспорта и пр. Расстояние до пляжа 1,3 км.
Oba Voyage Garden состоит из трех 4-этажных жилых блоков на территории 2.995 м2.
Во всех апартаментах выполнена чистовая отделка, на полах постелена керамическая плитка, установлены межкомнатные и входная дверь, звукоизоляционные стеклопакеты, в салоне установлен кухонный гарнитур, полностью укомплектован санузел.
Завершение строительства: сдан в 2023 году.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.