  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция

Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция

Yaylali, Турция
от
€240,000
;
16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция состоит из 4 зданий, где представлены двух-, трёх- и четырехкомнатные апартаменты и дуплексы.

Уникальное местоположение в сочетании с высоким качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит комфортный образ жизни.

В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.

Особенности квартир

Технические характеристики квартир: стальные входные двери, внутренние двери МДФ, керамическое напольное покрытие высшего класса в прихожей и на кухне, гардероб в прихожей, лакированная встроенная кухня, гранитная столешница на кухне, встроенная мебель в ванной комнате, керамическая плитка высшего класса в ванной комнате, ламинат в гостиной и спальне, точечные светильники, отделка потолка гипсокартоном, пластиковые окна ПВХ, керамический пол на балконе, стеклянное ограждение балкона и алюминиевые перила.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: беседка для отдыха, центральная спутниковая система, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на вьезде, шифровой замок на входе, видео-домофон, сауна, турецкая баня, комната отдыха, ресторан, теннисный корт.

Расположение и объекты поблизости

За счет того, что проект расположен на возвышенности, из окон квартир будет открываться вид на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная набережная находятся всего в 700 метрах от резиденции. Место в котором будет располагаться комплекс, окружено зеленью, с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами, что по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.

Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты различных планировок в Эсентепе, Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€138,033
Жилой комплекс Современный ЖК с удобным расположением в районе Тосмур
Каракокали, Турция
от
€160,500
Жилой комплекс TİMUR BEY RESIDENCE
Аланья, Турция
от
€151,352
Жилой комплекс Квартира 3+1 на этапе строительства в премиум комплексе
Yaylali, Турция
от
€459,000
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€444,300
Вы просматриваете
Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Yaylali, Турция
от
€240,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€577,139
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс на побережье, в районе Картал, новом развивающемся центре Стамбула. В проекте просторные квартиры с 3-4 спальнями. На каждом этаже по 2 резиденции для тихой и спокойной атмосферы жителям. В каждой квартире есть большой балкон с видом на море. Расположение и объекты поблизости Поблизости расположены велосипедные и пешеходные дорожки, больницы, университеты, торговые центры, кафе и все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе: ТЦ Piazza Mall Университет Marmara University Istanbul Marine Больница Mall Kartal ТЦ Ritim Istanbul Mall Парк Maltepe City Лес Aydos 250 м до станции Marmaray 400 м до моря 2,5 км до станции метро Kadikoy 12 км до аэропорта им. Сабихи Гекчен
Жилой комплекс Апартаменты 2+1 в пригороде Фамагусты
Жилой комплекс Апартаменты 2+1 в пригороде Фамагусты
Аванос, Турция
от
€189,874
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры 2+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 105 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Жилой квартал 1207 Antalya Prestige
Kirisciler, Турция
от
€103,731
Площадь 48 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Realty World Green Gayrimenkul
ЖИВИТЕ ПРЕСТИЖНОЙ ЖИЗНЬЮ! Предоставляется без процентная рассрочка платежа сроком на 20 месяцев! Первоначальный взнос 50%! Дом – это фактор, в наибольшей степени влияющий на качество жизни человека. Откройте для себя Анталию, с ее великолепным средиземноморским климатом, природ- ными красотами и объектами исторического наследия, которые согреют ваше сердце в Проекте 1207 Antalya Prestige. Вы и ваши родные будете наслаждаться качествен- ной, безопасной и престижной жизнью в 1207 Antalya Prestige, где учтены самые малейшие потребности. Проект 1207 Antalya Prestige состоит из общей площади застройки 165 000 m² квадратных метров на земельном участке площадью 100 000 квадратных метров. Это один из крупнейших проектов города и области. Проект планируется как 1600 независимых секций. Строительные работы будут вестись только на территории площадью 56 000 м² на территории площадью 100000 м², а все остальные территории были обустроены местной администрацией как социальные зоны, парки и ландшафтные зоны. Это позволило реализовать усиленный проект с зонами социального обустройства и вдохнуть немного свежего воздуха в многолюдную городскую жизнь. Проект представляет собой большой жилой комплекс с городской зоной трансформации и обустройства, переданной в распоряжение соответствующей местной администрации, и инвестици- онной зоной, которая будет состоять из 3-х этапов. В зоне инвестора проекта включает в себя открытый бассейн, крытый тренажерный зал, фитнес, сауна, парная, детская площадка и множество социальных зон. Первая фаза проекта будет состоять из 307 независимых секций-квартир, и ее планируется сдать в течение 18 месяцев с момента получения лицензии. На третьем этапе проект будет состоять примерно из 250 независимых секций, и сдача планируется через 18 месяцев с даты получения лицензии. Проект 1207 Antalya Prestige, высокобюджетный инвестиционный проект, готовится открыть для вас двери совершенно новой жизни в Анталии. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 1207 Antalya Prestige, который будет расположен в районе Анталии Кеп- ез, состоит из 3-х этапов. Первый этап проекта, состоящий из блоков А, В1 и В2, вмещает в себя 307 квартир. Квартиры, в которых учтены все потребности, доступны в вариантах 1+1, 2+1 и Loft. Проект 1207 Antalya Prestige задуман как нечто большее чем жилой комплекс, это жилое про- странство. В проекте имеются социальные зоны, направленные на удов- летворение всех потребностей проживающих в них домовладельцев; имеются сауна, турецкая баня, бассейн и прогулочные зоны (беговые дорожки). В 1207 Antalya Prestige, с целью обеспечения вашей безопас- ности, имеются охранники, которые являются профессионалами своей области. Персонал жилого комплекса, с целью осуществления и обеспе- чения ваших потребностей всегда рядом с Вами. САМЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АНТАЛИИ 207 Antalya Prestige был спроектирован не только как дом, но и как образ жизни, сочетающий в себе комфорт и эстетику с уникальными со- циальными пространствами. В 1207 Antalya Prestige вас ждет спокойный, безопасный дом высокого стандарта, чтобы вы могли наслаждать- ся городом, где вы почувствуете великолепный средиземноморский климат в своем сердце, кроме того, этот проект является уникальной инвестиционной возможностью в Анталии, постепенно развивающемся и занимающим одно из привлекательных инвестиционных мест. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДОМ, НО И МЕСТО СОВЕРШЕННО НОВОЙ ЖИЗНИ! ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗОН Вы можете наслаждаться Анталией, одним из самых красивых городов Средиземноморья, не выходя из дома. Теплым летним утром в жилом комплексе 1207 Antalya Prestige вы можете либо прогуляться на свежем воздухе, либо завершить упражнения в тренажерном зале, где учте- ны все ваши пожелания. Вы можете приятно провести время в открытом бассейнах, чтобы освежиться в жаркую погоду. Вы можете начать каждый день бодрым, сняв дневную усталость в сауне и хаммаме. Вы достойны прекрасной жизни, о которой мечтаете, и, можете получить все необходимое, не выходя из дома, благодаря социальным зонам, в которых продумано все до мельчайших деталей, а также получить удо- вольствие от общения со своими друзьями в обширных социальных зонах. По всем вопросам обращайтесь по указанным контактам.
Realting.com
Перейти