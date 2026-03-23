Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.

Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.

Royal Premium - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в Алании, рядом со всей городской инфраструктурой, в 180 м от пляжа Клеопатра.

Квартиры в продаже:

Квартира 2+1 без мебели - 177.000 EUR (фото вышлем по запросу)

Квартира 2+1 с новой мебелью и техникой - 215.000 EUR (на фото)

Основные характеристики квартиры:

Кухня-гостиная в американском стиле с островом — сердце дома

Две уютные спальни

Современная ванная комната

Стильный интерьер - формат «заезжай и живи»

Преимущества локации:

180 метров до пляжа Клеопатры — обладателя «Голубого флага» за чистоту воды и экологичность

магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и бюджет — в шаговой доступности

все необходимые учреждения (больница, банк, школа и др.) — в пешей доступности

овощной и рыбный рынки — буквально в нескольких шагах от комплекса

О комплексе Royal Premium

Royal Premium - новый комплекс премиум‑класса, сочетающий современную архитектуру и развитую инфраструктуру.

Площадь территории: 1.200 м2

Структура: бутик проект, 36 квартир

Расположение: центр Алании, 2 минут до моря

Инфраструктура комплекса

Благоустроенная озелененная территория

Открытый бассейн

Детский бассейн

Зона для загара и отдыха

Бар у бассейна

Крытый бассейн

Фитнес-зал

Сауна

Детская игровая зона

Спутниковая система телевидения

Сеть wi-fi на территории

Генератор

Гидрофор

Резервные баки для воды

Парковка

Охрана и видеонаблюдение

