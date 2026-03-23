Жилой комплекс Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.

от
$210,810
BTC
2.5075383
ETH
131.4308054
USDT
208 424.1950872
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 35332
Дата обновления: 23.04.2026

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Срочная продажа - цена ниже рыночной!
Квартиры 2+1 в премиум‑комплексе Royal Premium - центр Алании.

Royal Premium - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами в Алании, рядом со всей городской инфраструктурой, в 180 м от пляжа Клеопатра.

Квартиры в продаже:

  • Квартира 2+1 без мебели - 177.000 EUR (фото вышлем по запросу)
  • Квартира 2+1 с новой мебелью и техникой - 215.000 EUR (на фото)

Основные характеристики квартиры:

  • Кухня-гостиная в американском стиле с островом — сердце дома
  • Две уютные спальни
  • Современная ванная комната
  • Стильный интерьер - формат «заезжай и живи»

Преимущества локации:

  • 180 метров до пляжа Клеопатры — обладателя «Голубого флага» за чистоту воды и экологичность
  • магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и бюджет — в шаговой доступности
  • все необходимые учреждения (больница, банк, школа и др.) — в пешей доступности
  • овощной и рыбный рынки — буквально в нескольких шагах от комплекса

О комплексе Royal Premium

Royal Premium - новый комплекс премиум‑класса, сочетающий современную архитектуру и развитую инфраструктуру.

  • Площадь территории: 1.200 м2
  • Структура: бутик проект, 36 квартир
  • Расположение: центр Алании, 2 минут до моря

Инфраструктура комплекса

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Зона для загара и отдыха
  • Бар у бассейна
  • Крытый бассейн
  • Фитнес-зал
  • Сауна
  • Детская игровая зона
  • Спутниковая система телевидения
  • Сеть wi-fi на территории
  • Генератор
  • Гидрофор
  • Резервные баки для воды
  • Парковка
  • Охрана и видеонаблюдение

Не упустите шанс стать владельцем премиального жилья в одном из самых престижных комплексов Алании!
Свяжитесь с нами для получения подробной информации, организации просмотра или обсуждения условий покупки.

В продаже большой выбор недвижимости на вторичном рынке для отдыха, жизни, получения ВНЖ и Гражданства Турции по всей Алании.

