Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Victory Garden!

$142,882
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 35333
Дата обновления: 23.04.2026

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартиры в комплексе Victory Garden Oba:

Фото квартир вышлем по запросу!

  • Квартира 1+1 без мебели - 119.000 EUR
  • Квартира 1+1 с дизайнерской дорогой мебелью - по запросу

Квартира 2+1 с мебелью - 217.000 EUR фото вышлем по запросу.

Victory Garden Oba - новый жилой комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА со всеми удобствами, расположен в престижном районе Оба в Алании, в окружении всей необходимой инфраструктуры и всего в 800 метрах от моря и пляжей.

В непосредственной близости от комплекса находятся частные и государственные образовательные учреждения и детские сады. Магазины, супермаркеты, фермерский рынок и гипермаркет Metro.

Комплекс состоит из 7 зданий по 4 этажа каждое, расположенных территории в 14.900 м2, всего 178 квартир.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.

Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Ландшафтный сад
  • Открытый бассейн с водными горками
  • Бар у бассейна
  • Зона для загара и отдыха
  • Лифты
  • Фитнес-центр
  • Крытый бассейн
  • Хамам
  • Влажная парная
  • Сауна
  • Массаж
  • Мини-клуб
  • Кинотеатр
  • Кафе
  • Общий беспроводной интернет
  • Спутниковая ТВ-система
  • Зона барбекю
  • Теннисный корт
  • Генератор
  • Смотритель
  • Пандус для колясок
  • Парковка
  • Автоматическое освещение
  • Огороженная территория
  • Охрана и видеонаблюдение 7/24


Прекрасное расположение:

  • Гипермаркет Метро - 250 метров
  • Продуктовые магазины - 20 метров
  • Детский сад - 100 метров
  • Кафе, рестораны в шаговой доступности.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

В продаже большой выбор недвижимости на вторичном рынке для отдыха, жизни, получения ВНЖ и Гражданства Турции по всей Алании.

