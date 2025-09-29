Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.

Подходит под ВНЖ - в Тапу 200.000 USD.

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 65 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.

Cleopatra Twin Towers - жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в самом центре Алании, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 650 м от самого известного пляжа Клеопатра.

До центра с магазинами, торговыми центрами, ночными клубами, динамичной курортной жизнью - 700 м.

Комплекс состоит из двух 10-этажных жилых блоков с прилегающей закрытой территорией и отличной инфраструктурой.



Окончание строительства: сдан в 2020 году.



Инфраструктура:

Тропический сад, ландшафтный дизайн

Открытый плавательный бассейн с аквапарком

Детский бассейн

Зона для загара и отдыха с шезлонгами

Бар у бассейна

Лобби, ресепшн

Смотритель, садовник

Закрытый подогреваемый бассейн

Фитнес-центр с тренажерным залом

Сауна

Римская парная

Массажные комнаты

Кафе, витаминный бар

Детская игровая комната

Зона барбекю

Детская площадка

Спутниковое телевидение

Беспроводной интернет

Генератор

Крытый паркинг

Открытая парковка

Охрана и видеонаблюдение 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.