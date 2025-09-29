Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.

Подходит под ВНЖ - в Тапу 200.000 USD.
В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 65 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Cleopatra Twin Towers - жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в самом центре Алании, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 650 м от самого известного пляжа Клеопатра.
До центра с магазинами, торговыми центрами, ночными клубами, динамичной курортной жизнью - 700 м.
Комплекс состоит из двух 10-этажных жилых блоков с прилегающей закрытой территорией и отличной инфраструктурой.
Окончание строительства: сдан в 2020 году.
Инфраструктура:
