  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.

Аланья, Турция
17
ID: 32667
ID новостройки на Realting
In CRM: 1126
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу 200.000 USD.
В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 65 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.

Cleopatra Twin Towers - жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в самом центре Алании, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 650 м от самого известного пляжа Клеопатра.

До центра с магазинами, торговыми центрами, ночными клубами, динамичной курортной жизнью - 700 м.

Комплекс состоит из двух 10-этажных жилых блоков с прилегающей закрытой территорией и отличной инфраструктурой.


Окончание строительства: сдан в 2020 году.


Инфраструктура:

  • Тропический сад, ландшафтный дизайн
  • Открытый плавательный бассейн с аквапарком
  • Детский бассейн
  • Зона для загара и отдыха с шезлонгами
  • Бар у бассейна
  • Лобби, ресепшн
  • Смотритель, садовник
  • Закрытый подогреваемый бассейн
  • Фитнес-центр с тренажерным залом
  • Сауна
  • Римская парная
  • Массажные комнаты
  • Кафе, витаминный бар
  • Детская игровая комната
  • Зона барбекю
  • Детская площадка
  • Спутниковое телевидение
  • Беспроводной интернет
  • Генератор
  • Крытый паркинг
  • Открытая парковка
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Образование
Здравоохранение
Досуг

