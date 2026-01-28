  1. Realting.com
Жилой комплекс Апартаменты 3+1 XL в комплексе Azura World.

Аланья, Турция
от
$401,693
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
ID: 33257
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

AZURA WORLD в Тюрклере: откройте дверь в новую жизнь.

Представляем AZURA WORLD — грандиозный проект «город в городе» на Анталийском побережье. Это не просто жилой комплекс, а целостная среда для жизни, отдыха и инвестиций, где продумана каждая деталь.

Ключевые преимущества

  • Локация: Тюрклер (30 км от Алании) — тихий живописный район с 4* и 5* отелями
  • Статус: открытый район под ВНЖ
  • Цена: от 335 000 €
  • Площадь: 178 м2
  • Планировка: апартаменты 3+1 XL (кухня гостиная, 3-и спальни + комната для домработницы, 4-и санузла)
  • Вид: на море
  • Дополнительно: место в крытом паркинге
  • Инвестиции: лицензия на краткосрочную аренду

«Город в городе»: инфраструктура мечты
На благоустроенной территории  комплекса в 76 000 м2 вас ждёт:

Водные зоны:

  • основной бассейн
  • релакс‑бассейн (16+)
  • женский бассейн
  • бассейн на крыше
  • 2 аквапарка (для детей и взрослых)

Для семей:

  • детский сад
  • игровые зоны
  • мини‑поезд
  • луна‑парк

Спорт и активность:

  • теннисные корты
  • волейбольная и баскетбольная площадки
  • зона для йоги
  • прогулочные и беговые дорожки

Развлечения:

  • кинотеатр под открытым небом
  • каток
  • караоке‑бар
  • дискотека

Шопинг: шоппинг‑аллея
Гастрономия: рестораны с системой à la carte

Расположение и транспортная доступность

  • 300 м до собственного пляжа (с трансфером)
  • Граничит с районами Авсаллар и Паяллар
  • Удобное транспортное сообщение со всеми районами Алании

Детали проекта

  • 7 жилых блоков
  • Крупнейшие апартаменты в регионе
  • Территория в окружении апельсиновых садов
  • Концепт: «город в городе» с полной инфраструктурой

Почему стоит выбрать AZURA WORLD?

  • Инвестиционная привлекательность: лицензия на краткосрочную аренду гарантирует доход
  • Жизнь у моря: сочетание курортного комфорта и городской инфраструктуры
  • ВНЖ: возможность получения статуса в открытом районе
  • Масштаб: проект, не имеющий аналогов в регионе

Не упустите шанс стать частью AZURA WORLD — мира, где каждая деталь создана для вашего комфорта!

Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности и забронировать апартаменты вашей мечты.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Еда и напитки
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
