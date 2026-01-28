Жилой комплекс Апартаменты 3+1 XL в комплексе Azura World.

AZURA WORLD в Тюрклере: откройте дверь в новую жизнь.

Представляем AZURA WORLD — грандиозный проект «город в городе» на Анталийском побережье. Это не просто жилой комплекс, а целостная среда для жизни, отдыха и инвестиций, где продумана каждая деталь.

Ключевые преимущества

Локация: Тюрклер (30 км от Алании) — тихий живописный район с 4* и 5* отелями

Тюрклер (30 км от Алании) — тихий живописный район с 4* и 5* отелями Статус: открытый район под ВНЖ

открытый район под ВНЖ Цена: от 335 000 €

от 335 000 € Площадь: 178 м2

178 м2 Планировка: апартаменты 3+1 XL (кухня гостиная, 3-и спальни + комната для домработницы, 4-и санузла)

апартаменты 3+1 XL (кухня гостиная, 3-и спальни + комната для домработницы, 4-и санузла) Вид: на море

на море Дополнительно: место в крытом паркинге

место в крытом паркинге Инвестиции: лицензия на краткосрочную аренду

«Город в городе»: инфраструктура мечты

На благоустроенной территории комплекса в 76 000 м2 вас ждёт:



Водные зоны:

основной бассейн

релакс‑бассейн (16+)

женский бассейн

бассейн на крыше

2 аквапарка (для детей и взрослых)

Для семей:

детский сад

игровые зоны

мини‑поезд

луна‑парк

Спорт и активность:

теннисные корты

волейбольная и баскетбольная площадки

зона для йоги

прогулочные и беговые дорожки

Развлечения:

кинотеатр под открытым небом

каток

караоке‑бар

дискотека

Шопинг: шоппинг‑аллея

Гастрономия: рестораны с системой à la carte

Расположение и транспортная доступность

300 м до собственного пляжа (с трансфером)

Граничит с районами Авсаллар и Паяллар

Удобное транспортное сообщение со всеми районами Алании

Детали проекта

7 жилых блоков

Крупнейшие апартаменты в регионе

Территория в окружении апельсиновых садов

Концепт: «город в городе» с полной инфраструктурой

Почему стоит выбрать AZURA WORLD?

Инвестиционная привлекательность: лицензия на краткосрочную аренду гарантирует доход

Жизнь у моря: сочетание курортного комфорта и городской инфраструктуры

ВНЖ: возможность получения статуса в открытом районе

Масштаб: проект, не имеющий аналогов в регионе

Не упустите шанс стать частью AZURA WORLD — мира, где каждая деталь создана для вашего комфорта!



Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности и забронировать апартаменты вашей мечты.