Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры

Dream Alanya – небольшой уютный комплекс в центре Алании, всего 520 метров от красивого пляжа Клеопатры (это примерно 6-7 минут ходьбы), с закрытой территорией и отельной инфраструктурой. Расположение проекта позволит Вам быть в центре городской жизни, и вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности! На выбор представлены линейные квартиры 1+1, 2+1 и двухэтажные пентхаусы на верхних этажах 2+1 и 3+1. На этапе строительства есть возможность приобрести недвижимость в 0% рассрочку на весь срок строительства.