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Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры

Аланья, Турция
от
$137,053
BTC
1.6302212
ETH
85.4468653
USDT
135 502.4346356
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
26
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 9052
ID новостройки на Realting
In CRM: 9052
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Dream Alanya – небольшой уютный комплекс в центре Алании, всего 520 метров от красивого пляжа Клеопатры (это примерно 6-7 минут ходьбы), с закрытой территорией и отельной инфраструктурой. Расположение проекта позволит Вам быть в центре городской жизни, и вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности! На выбор представлены линейные квартиры 1+1, 2+1 и двухэтажные пентхаусы на верхних этажах 2+1 и 3+1. На этапе строительства есть возможность приобрести недвижимость в 0% рассрочку на весь срок строительства.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Dream Alanya 520 м от пляжа Клеопатры
Аланья, Турция
от
$137,053
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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