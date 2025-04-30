Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar

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MOSTAR RESIDENCE это новый, роскошный проект класса люкс, площадь которого составляет 9000 м2. Резиденция состоит из 3 блоков и 181 квартир и располагается в районе знаменитых песчаных пляжей - Авсаллар.
Местонахождение на карте
Аланья, Турция
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Потому что цена является фиксированной, включая все сборы, документы, оформление счетчиков воды и электричества.Комплекс Aramis Terrace II расположен в районе Джикчилли, примерно в 1 км от пляжа и примерно в 3 км от центра Алании, в нескольких минутах ходьбы от всего, что вы хотите. Район из…
Резиденция располагает детскими площадками, футбольным полем и баскетбольной площадкой, парковкой и гаражом, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 800 метров
Торговый центр - 5 минут
Университет - 5 минут
Аэропорт Стамбула - 35 минут
Больница - 1 км
Побе…