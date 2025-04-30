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Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar

Аланья, Турция
от
$150,759
BTC
1.7932434
ETH
93.9915543
USDT
149 052.6820539
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 4028
ID новостройки на Realting
In CRM: 48
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

MOSTAR RESIDENCE это новый, роскошный проект класса люкс, площадь которого составляет 9000 м2. Резиденция состоит из 3 блоков и 181 квартир и располагается в районе знаменитых песчаных пляжей - Авсаллар.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar
Аланья, Турция
от
$150,759
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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