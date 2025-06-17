Квартиры в комплексе Vega Style:
с одной спальней (1+1) 55 м2 - 83.000 EUR без мебели
с одной спальней (1+1) 55 м2 - 85.000 EUR с мебелью и техникой
с двумя спальнями (2+1) 95 м2 - 115.000 EUR без мебели
с двумя спальнями (2+1) 95 м2 - 123.000 EUR с мебелью и техникой
Современный жилой комплекс, который расположен в живописном и экологически чистом районе Алании - Каргыджак, всего в 150 метрах от моря и пляжа.
Апартаменты прекрасно подходят как для постоянного или сезонного проживания, так и для сдачи в аренду.
Инфраструктура:
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