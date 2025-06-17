Квартиры в комплексе Vega Style:

с одной спальней (1+1) 55 м2 - 83.000 EUR без мебели

с одной спальней (1+1) 55 м2 - 85.000 EUR с мебелью и техникой

с двумя спальнями (2+1) 95 м2 - 115.000 EUR без мебели

с двумя спальнями (2+1) 95 м2 - 123.000 EUR с мебелью и техникой

Современный жилой комплекс, который расположен в живописном и экологически чистом районе Алании - Каргыджак, всего в 150 метрах от моря и пляжа.

Апартаменты прекрасно подходят как для постоянного или сезонного проживания, так и для сдачи в аренду.

Инфраструктура:

Открытый и крытый бассейны

Хаммам и Сауна

Фитнес-зал

Зона барбекю

Детская игровая комната

Настольный теннис

Парковка

Круглосуточное видеонаблюдение



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