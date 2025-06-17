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Жилой комплекс

Каргыджак, Турция
от
$97,315
BTC
1.1575430
ETH
60.6717791
USDT
96 213.8722323
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26698
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры в комплексе Vega Style:

с одной спальней (1+1) 55 м2 - 83.000 EUR без мебели
с одной спальней (1+1) 55 м2 - 85.000 EUR с мебелью и техникой

 с двумя спальнями (2+1) 95 м2 - 115.000 EUR без мебели
 с двумя спальнями (2+1) 95 м2 - 123.000 EUR с мебелью и техникой

Современный жилой комплекс, который расположен в живописном и экологически чистом районе Алании - Каргыджак, всего в 150 метрах от моря и пляжа.

Апартаменты прекрасно подходят как для постоянного или сезонного проживания, так и для сдачи в аренду.

Инфраструктура:

  • Открытый и крытый бассейны
  • Хаммам и Сауна
  • Фитнес-зал
  • Зона барбекю
  • Детская игровая комната
  • Настольный теннис
  • Парковка
  • Круглосуточное видеонаблюдение


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

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Жилой комплекс
Каргыджак, Турция
от
$97,315
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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