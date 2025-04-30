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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция

Муратпаша, Турция
от
$346,247
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20
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ID: 25111
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425253
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Проект состоит из 2 блоков и включает в себя 72 квартиры премиального качества с готовым ремонтом и системой умной дом. 46 уютных и просторных квартир планировкой 1+1 (41-46 м2) и 26 дизайнерских дуплексов планировкой 2+1 (82-97 м2)

Безупречное расположение в популярном районе Оба недалеко от моря и центра Алании в окружении величественных Торосских гор. Вы всегда сможете наслаждаться невероятными видами с вашей собственной террасы. Европейский стиль, эксклюзивный дизайн, полная инфраструктура, включая бассейны, спа-центры и тренажерные залы, оснащенные профессиональным оборудованием!

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в непосредственной близости от частной школы и всего в 5 минутах езды от реки, всего в 2 км от моря, и в 5 км от центра Алании. Расстояние до международного аэропорта Анталии 125 км, а международный аэропорт Газипаша располагается всего в 35 км.

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$346,247
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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