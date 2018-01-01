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Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция

Yaylali, Турция
от
€399,000
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6
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О комплексе

Комплекс состоит из 1 девятиэтажного блока (56 квартиры). Инфраструктура включает в себя открытый плавательный бассейн, сауну, тренажерный зал, сад с беседкой и барбекю. Комплекс 24 часа охраняется камерами видео-наблюдения. На выбор покупателям представлены квартиры 1+1, 2+1 с отдельной кухней и дуплексы.

В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.

Расположение и объекты поблизости

Развитая инфраструктура, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.

Отдаленность от моря всего 300 метров, отдаленность городской инфраструктуры в пешей доступности, международный аэропорт Газипаша находится всего лишь в 25 минутах от комплекса.

Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом и зоной барбекю, 300 метров до моря, Махмутлар, Турция
Yaylali, Турция
от
€399,000
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