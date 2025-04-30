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  4. Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Cebeci Vista.

Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Cebeci Vista.

Кестель, Турция
от
$207,839
BTC
2.4722065
ETH
129.5789125
USDT
205 487.4461785
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Описание Описание
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ID: 26235
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Кестель

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже квартиры в комплексе Cebeci Vista Residence:

1 квартира дуплекс - 2+1, 120 м2 с прямой вид на море 
2 квартиры - 1+1, 61 м2 на 3-ем этаже с видом на красивую территорию 

Новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен в курортном районе Кестель, рядом со всей инфраструктурой, в 700 метрах от пляжа.

Это стильный ультрасовременный архитектурный проект роскошной недвижимости у моря, рассчитанный на самого взыскательного покупателя.

Комплекс построен па площади 36.000 м2, состоит из 14 жилых блоков в стиле модерн, включающих 616 красивых и эргономичных апартаментов планировок 1+1 и 2+1 с усиленной межквартирной звукоизоляцией.

Все квартиры продаются с чистовой отделкой премиум-класса, базовая комплектация каждой роскошной квартиры будет включать дизайнерский кухонный гарнитур с гранитной столешницей, полностью укомплектованные санузлы, встроенную мебель в ванных комнатах, системы «умный дом» и «теплый пол». 

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года. 
 

Инфраструктура:

  • Тропический сад, ландшафтный дизайн
  • Водопады, камелии, зоны отдыха
  • Открытые бассейны
  • Детские бассейны
  • Аквапарк
  • Лобби, ресепшн
  • Лифты
  • Бизнес-зал
  • Крытый бассейн  
  • Фитнес-центр
  • Спа-центр
  • Сауна, хамам, римская парная, соляная комната
  • Массажные кабинеты
  • Бильярд, настольный теннис
  • Хобби-комнаты для взрослых
  • Детская площадка
  • Зона барбекю
  • Теннисный корт
  • Спортивные площадки
  • Смотритель, садовник
  • Генератор
  • Крытая парковка
  • Велопарковка
  • Открытая парковка
  • Охрана, видеонаблюдение 24/7

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кестель, Турция

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Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Cebeci Vista.
Кестель, Турция
от
$207,839
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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