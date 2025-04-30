Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе ПРЕМИУМ КЛАССА Cebeci Vista.

В продаже квартиры в комплексе Cebeci Vista Residence:
1 квартира дуплекс - 2+1, 120 м2 с прямой вид на море
2 квартиры - 1+1, 61 м2 на 3-ем этаже с видом на красивую территорию
Новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен в курортном районе Кестель, рядом со всей инфраструктурой, в 700 метрах от пляжа.
Это стильный ультрасовременный архитектурный проект роскошной недвижимости у моря, рассчитанный на самого взыскательного покупателя.
Комплекс построен па площади 36.000 м2, состоит из 14 жилых блоков в стиле модерн, включающих 616 красивых и эргономичных апартаментов планировок 1+1 и 2+1 с усиленной межквартирной звукоизоляцией.
Все квартиры продаются с чистовой отделкой премиум-класса, базовая комплектация каждой роскошной квартиры будет включать дизайнерский кухонный гарнитур с гранитной столешницей, полностью укомплектованные санузлы, встроенную мебель в ванных комнатах, системы «умный дом» и «теплый пол».
Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
Инфраструктура:
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