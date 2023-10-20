Новостройки в Коньяалты, Турция

Предлагаются апартаменты с террасами.
Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками.
Окончание строительства - апрель 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Спутниковое ТВ
Электрические жалюзи
Полы с подогревом
Пластиковые окна
Кухонная бытовая техника SIEMENS/FRANKE/BOSCH (встроенный духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Антальи, рядом с пляжами, центром города, торговыми центрами, международными школами.
Пляж - 1,7 км
Международная школа - 500 метров
Торговый центр - 500 метров
Больница - 400 метров
Исторический центр города - 11 км
Аэропорт - 25 км
Кемер - 30 км
Аквапарк - 6 км
Предлагаются апартаменты с террасами.
Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками.
Окончание строительства - апрель 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Спутниковое ТВ
Электрические жалюзи
Полы с подогревом
Пластиковые окна
Кухонная бытовая техника SIEMENS/FRANKE/BOSCH (встроенный духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Антальи, рядом с пляжами, центром города, торговыми центрами.
Пляж - 1,7 км
Международная школа - 500 метров
Торговый центр - 500 метров
Больница - 100 метров
Исторический центр города - 11 км
Аэропорт - 25 км
Кемер - 30 км
Аквапарк - 6 км