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Новостройки в Коньяалты, Турция

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Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
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Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Коньяалты, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Агентство
Cadde emlak
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