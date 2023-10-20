Новостройки в Коньяалты, Турция

Панама (город), Панама

от €248,720

Предлагаются апартаменты с террасами. Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками. Окончание строительства - апрель 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Спутниковое ТВ Электрические жалюзи Полы с подогревом Пластиковые окна Кухонная бытовая техника SIEMENS/FRANKE/BOSCH (встроенный духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Антальи, рядом с пляжами, центром города, торговыми центрами, международными школами. Пляж - 1,7 км Международная школа - 500 метров Торговый центр - 500 метров Больница - 400 метров Исторический центр города - 11 км Аэропорт - 25 км Кемер - 30 км Аквапарк - 6 км