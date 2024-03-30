Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Тузла.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 3+2, 4+2.Площадь апартаментов от 124 до 256 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталейнапишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Началось строительство нового жилого комплекса который будет располагаться в Авсалларе на территории 2166 м2, он будеь состоять из 1 жилого блока, 7 этажей и 48 квартир. Благодаря своему расположению владельцы смогут составить оптимальный маршрут в любую точку города. Жилой комплекс расположен в районе, чья инфраструктура учитывает потребности современного жителя. Купив апартаменты в данном комплексе вам не нужно будет далеко ехать в клинику, детский сад или продуктовый магазин: все необходимое находится рядом. Вы сможете приобрести апартаменты с большим количеством вариантов планировок, такие как: 1+1, 2+1, 2+1 дублекс, 3+1, 1+1 лофт, а так же садовые апартаменты 1+1. В каждой из них спроектированы спальни, гостевые совмещенные с кухней 1 и более санузлов, а выполненная черновая отделка даст дополнительную свободу в выборе дизайнерских решений и создании уникального интерьера. 35 квартир 1+1 (55 м2)2 квартиры 2+1 (110 м2)2 квартиры 2+1дублекс (95 м2)1 квартира 3+1 (165 м2)5 апартаментов на 1+1 Лофт (70 кв. м)Апартаменты состоят из 3 садовых апартаментов 1+1. (55+35 м2) Открытый бассейн (бассейн с водопадом)Детский бассейнБаняСаунаПарнаяФитнесДетская площадкаОткрытая парковкаПлощадка для барбекюКамелияГенератор Дата начала проекта : 01.08.2022Дата окончания проекта 30.03.2024 Мы предлагаем вам гибкий план платежей с возможностью рассрочки на 18 месяца с первоначальным взносом 40% .
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 5+2. Площадь апартаментов от 60 до 310 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.