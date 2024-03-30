Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция

Авсаллар, Турция

от €109,000

Началось строительство нового жилого комплекса который будет располагаться в Авсалларе на территории 2166 м2, он будеь состоять из 1 жилого блока, 7 этажей и 48 квартир. Благодаря своему расположению владельцы смогут составить оптимальный маршрут в любую точку города. Жилой комплекс расположен в районе, чья инфраструктура учитывает потребности современного жителя. Купив апартаменты в данном комплексе вам не нужно будет далеко ехать в клинику, детский сад или продуктовый магазин: все необходимое находится рядом. Вы сможете приобрести апартаменты с большим количеством вариантов планировок, такие как: 1+1, 2+1, 2+1 дублекс, 3+1, 1+1 лофт, а так же садовые апартаменты 1+1. В каждой из них спроектированы спальни, гостевые совмещенные с кухней 1 и более санузлов, а выполненная черновая отделка даст дополнительную свободу в выборе дизайнерских решений и создании уникального интерьера. 35 квартир 1+1 (55 м2)2 квартиры 2+1 (110 м2)2 квартиры 2+1дублекс (95 м2)1 квартира 3+1 (165 м2)5 апартаментов на 1+1 Лофт (70 кв. м)Апартаменты состоят из 3 садовых апартаментов 1+1. (55+35 м2) Открытый бассейн (бассейн с водопадом)Детский бассейнБаняСаунаПарнаяФитнесДетская площадкаОткрытая парковкаПлощадка для барбекюКамелияГенератор Дата начала проекта : 01.08.2022Дата окончания проекта 30.03.2024 Мы предлагаем вам гибкий план платежей с возможностью рассрочки на 18 месяца с первоначальным взносом 40% .