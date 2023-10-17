Новостройки в Кемере, Турция

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Жилой квартал Квартира с 2 спальнями в Кемере рядом с пляжем и центром
Жилой квартал Квартира с 2 спальнями в Кемере рядом с пляжем и центром
Кемер, Турция
от
€129,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Мы рады предложить Вам трехкомнатную квартиру под ключ в элитном жилом комплексе, расположенном в Кемере. Продается благоустроенная квартира для летнего отдыха и постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря в районе Кемера с прекрасным расположением   Когда мы входим в эту квартиру, с правой стороны есть ванная, с левой стороны лестница на второй этаж. на первом этаже есть гостиная с кухней открытого плана, ведущая к террасе, где у вас есть бассейн, сад и вид на горы. На втором этаже есть ванная комната, две спальни и терраса с прекрасным видом. Мебель абсолютно новая. Квартира расположена на 2 этаже малоэтажного жилого дома 2006 года. Комплекс имеет небольшую закрытую, охраняемую территорию, с ухоженным садом и бассейном, за комплексом хорошо ухаживает менеджмент.   Не пропустите эту прекрасную квартиру в Кемере!
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