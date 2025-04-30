Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 35 Aria.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 58 м2, с кухонной техникой марки ВЕКО.
В стоимость входит полный пакет бытовой техники: стиральная машина, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, водонагреватель, кондиционеры в каждую комнату, а также теплый пол в ванной комнате.
Новый проект ПРЕМИУМ КЛАССА всего в 600 метрах от песчаного пляжа и в центра Алании.
В шаговой доступности от комплекса - популярные супермаркеты, магазины свежих продуктов (мясо, рыба), уютные кафе, живописная набережная, а также зеленые парки и детские площадки.
Инфраструктура:
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