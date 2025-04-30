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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 35 Aria.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 35 Aria.

Аланья, Турция
от
$160,654
BTC
1.9109488
ETH
100.1609954
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Описание Описание
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ID: 26231
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 58 м2, с кухонной техникой марки ВЕКО.

В стоимость входит полный пакет бытовой техники: стиральная машина, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, водонагреватель, кондиционеры в каждую комнату, а также теплый пол в ванной комнате.

Новый проект ПРЕМИУМ КЛАССА всего в 600 метрах от песчаного пляжа и в центра Алании.

В шаговой доступности от комплекса - популярные супермаркеты, магазины свежих продуктов (мясо, рыба), уютные кафе, живописная набережная, а также зеленые парки и детские площадки.


Инфраструктура:

  • Собственный пляж
  • Большой бассейн
  • Стоящие в воде лежаки
  • Беседки с матрасами для загара
  • 2 зоны джакузи
  • Детский бассейн
  • Зона барбекю под навесом
  • Детская игровая площадка во дворе
  • Крытый бассейн
  • Фитнес-зал
  • Хамам, Сауна и Парная
  • Массажная комната
  • Комната для релаксаций
  • Игровая комната для детей
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Home 35 Aria.
Аланья, Турция
от
$160,654
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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