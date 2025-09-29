Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.

Дуплекс 2+1, 115 м2 за 168.000 EUR в комплексе Kavi Dreams Oba.

У застройщика в продаже аналогичная квартира-дуплекс (без мебели) 2+1 от 334.000 EUR.

Планировка квартиры:

Роскошная новая мебель и техника

Кухня-гостина

2 Спальни

2 Ванные комнаты / 3wc

Застекленный балкон

Kavi Dreams Oba расположенной на территории 11.000 м2, состоит изшести 4-этажных жилых блоков, 180 квартир, территория комплекса украшена декоративными зелеными насаждениями и ухоженным садом.

Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего 950 метрах от моря и в 3 км. от центра города.

Оба это экологически чистый район, где располагается наш уютный комплекс в окружении зеленых садов, в пешей доступности от городской больницы и таких крупных торговых центров, как Метро и Кочташ.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.



Инфраструктура:

Беседки для отдыха и место для барбекю

Теннисный корт

Мини-гольф

Фитнес зал

Открытый взрослый и детский бассейны

Подогреваемый крытый бассейн

Сауна и джакузи

Турецкая баня (хамам)

Душевые кабины и раздевалки

Массажные комнаты

Кинотеатр

Интернет в общей зоне проекта

Детская площадка

Открытая и закрытая автопарковка

Генератор



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.