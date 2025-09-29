  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.

Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.

Оба, Турция
от
$195,465
BTC
2.3250224
ETH
121.8643632
USDT
193 253.6420665
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
Оставить заявку
ID: 32742
ID новостройки на Realting
In CRM: 1141
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Дуплекс 2+1, 115 м2 за 168.000 EUR в комплексе Kavi Dreams Oba.
У застройщика в продаже аналогичная квартира-дуплекс (без мебели) 2+1 от 334.000 EUR.

Планировка квартиры:

  • Роскошная новая мебель и техника 
  • Кухня-гостина 
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты / 3wc
  • Застекленный балкон 

Kavi Dreams Oba расположенной на территории 11.000 м2, состоит изшести 4-этажных жилых блоков, 180 квартир, территория комплекса украшена декоративными зелеными насаждениями и ухоженным садом.  

Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего 950 метрах от моря и в 3 км. от центра города.
Оба это экологически чистый район, где располагается наш уютный комплекс в окружении зеленых садов, в пешей доступности от городской больницы и таких крупных торговых центров, как Метро и Кочташ.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.
 

Инфраструктура:

  • Беседки для отдыха и место для барбекю
  • Теннисный корт
  • Мини-гольф
  • Фитнес зал
  • Открытый взрослый и детский бассейны
  • Подогреваемый крытый бассейн
  • Сауна и джакузи
  • Турецкая баня (хамам)
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Массажные комнаты
  • Кинотеатр
  • Интернет в общей зоне проекта
  • Детская площадка
  • Открытая и закрытая автопарковка
  • Генератор 
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция
Образование
Здравоохранение
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Закрытый жилой комплекс премиум-класса с видом на море в курортном районе Аланьи, Турция
Аланья, Турция
от
$117,981
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детским парком недалеко от моря, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$122,351
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,17 млн
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Эсеньюрт, Турция
от
$166,019
Жилой комплекс Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$298,452
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Kavi Dreams Oba.
Оба, Турция
от
$195,465
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$822,882
Год сдачи 2026
Квартиры в комплексе на берегу моря в Махмутларе, Аланья Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Аланьи. Благодаря высокому уровню сервиса и современной инфраструктуре, район стал первым выбором как для иностранных покупателей, так и для местных жителей. Махмутлар привлекае…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Шишли, Турция
от
$1,81 млн
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, спа-зоной с бассейном, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром, баром, прачечной. Преимущества Доступная рассрочка: 50% при покупке, 50% — в течение 6 месяцев. Распол…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$186,532
Резиденция состоит из 2 жилых зданий (9 и 13 этажей) и бизнес-центра и располагает фитнес-центром, ухоженным садом, летней кухней, беседками и детской площадкой. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 3 км Станция метро - 7 км Торгов…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Показать все публикации