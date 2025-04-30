Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция

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Жилой комплекс рядом с проектом Стамбульского канала и береговой линией Стамбула. В окружении природы, тихой обстановки и открытых площадок. Новый проект канала изменит лицо района и быстро увеличит его инвестиционную ценность. Высокое качество материалов, современная функциональная и эстети…
Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала.
Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной…
Предлагается вилла с садом и бассейном, террасой, зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, встроенная варочная панель, электрический водонагреватель)
ТВ
Кондиционер
Расположение и объекты поблизост…