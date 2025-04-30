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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция

Аланья, Турция
от
$159,273
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20
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ID: 25095
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426747
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

О комплексе

Современный жилой комплекс всего в 900 м от пляжа предлагает своим жильцам хорошую инфраструктуру - бассейн, теннисный корт, фитнес-центр, детская площадка, открытая парковка, зелёные зоны.

Особенности квартир

Квартиры продаются с чистовой отделкой:

  • кухонная мебель и техника
  • мебель в санузлах
  • межкомнатные двери
Расположение и объекты поблизости
  • природный парк - 1 км
  • супермаркет - 1,5 км
  • Аланья - 25 км

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в пешей доступности от моря, Авсаллар, Анталья, Турция
Аланья, Турция
от
$159,273
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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