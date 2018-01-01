Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция

Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.
Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.
Расположение и объекты поблизости
В пешей доступности несколько автобусных остановок
Станция метро — в 4 минутах ходьбы
В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов
До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине
Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине
Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города.
Левент — 10 минут на машине
Маслак — 12 минут на машине
Площадь Таксим — 12 минут на машине
Проект включает жилую и коммерческую недвижимость,
Блок отель
B suite и C блок в стадии строительства
и Ready Block D, где квартиры сейчас продаются.
Блок D имеет 38 этажей, 480 квартир
13 квартир на этаже
Последние 23 квартиры на продажу 1 + 1,2 + 1,3 + 1
Рядом находятся университеты, государственные учреждения, торговый центр, согласно плану, метро будет построено в 100 метрах.
Общая площадь 19.200 м2
жилые помещения 991
Коммерческие объекты 97
Автостоянка на 1200 мест
Закрытые коммерческие помещения
4 бассейна
10.500 м2 зеленая зона
Спа-центр разделен на мужскую и женскую зоны
Детские игровые комнаты
8 лифтов
Центральная система отопления и охлаждения
Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной.
Расположение и объекты поблизости
Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.