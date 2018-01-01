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Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция

Средиземноморский регион, Турция
от
€204,133
;
15
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О комплексе

Предлагаются стильные апартаменты с видом на горы.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, системой безопасности, сауной, детским бассейном и детской площадкой, ухоженным садом.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель и бытовая техника
  • Двойные стеклопакеты
  • Алюминиевые окна
  • Домофон
  • Интернет
  • Спутниковое ТВ
  • Стальная дверь
  • Кондиционеры
  • Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
  • Рынок - 100 метров
  • Аптека - 500 метров
  • Рестораны - 100 метров
  • Парки - 300 метров
  • Автобусная остановка - 50 метров
  • Пляж - 2 км
  • Аэропорт - 25 км
  • Центр города - 10 км
  • Торговые центры - 11 км
  • Школы - 500-900 метров
Местонахождение новостройки
Средиземноморский регион, Турция

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Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€204,133
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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