Резиденция с бассейном и садом, Анталья, Турция

Мраморноморский регион, Турция

от €526,775

Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж. Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром. Расположение и объекты поблизости В пешей доступности несколько автобусных остановок Станция метро — в 4 минутах ходьбы В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города. Левент — 10 минут на машине Маслак — 12 минут на машине Площадь Таксим — 12 минут на машине