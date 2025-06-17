В продаже меблированные квартиры с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в комплексе My Marine Residence.
id 914 - 110.000 EUR
id 913 - 125.000 EUR
My Marine Residence - масштабный жилой комплекс собственной инфраструктурой и первоклассным отельным сервисом, расположен в районе Махмутлар.
Расстояние до пляжа - примерно 600 метров, которые нужно пройти по широкой благоустроенной улице с подземным переходом под шоссе.
В шаговой доступности вся городская инфраструктура: супермаркеты, рестораны и кафе, парк с детской площадкой, аптеки, банки, развлекательные комплексы, еженедельно проходит большой продуктовый и вещевой базар.
Рядом есть автобусная остановка, что дает возможность быстро добраться до центра города Алания, который находится в 15 км (20 минут).
Инфраструктура:
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