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Жилой комплекс

Махмутлар, Турция
от
$129,182
BTC
1.5365956
ETH
80.5395450
USDT
127 720.3604744
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26668
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированные квартиры с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в комплексе My Marine Residence.

id 914 - 110.000 EUR
id 913 - 125.000 EUR

My Marine Residence - масштабный жилой комплекс собственной инфраструктурой и первоклассным отельным сервисом, расположен в районе Махмутлар.

Расстояние до пляжа - примерно 600 метров, которые нужно пройти по широкой благоустроенной улице с подземным переходом под шоссе.

В шаговой доступности вся городская инфраструктура: супермаркеты, рестораны и кафе, парк с детской площадкой, аптеки, банки, развлекательные комплексы, еженедельно проходит большой продуктовый и вещевой базар.

Рядом есть автобусная остановка, что дает возможность быстро добраться до центра города Алания, который находится в 15 км (20 минут).


Инфраструктура:

  • Ландшафтный дизайн
  • Два открытых бассейна
  • Водные горки
  • Крытый бассейн с подогревом 200 кв. м
  • Ресторан, бар, бар у бассейна 
  • Фитнес-центр
  • Спа-центр
  • Турецкая баня (хамам)
  • Паровая баня
  • Сауна
  • Массажные кабинеты
  • Детские площадки
  • Теннисные корты
  • Волейбольные и баскетбольные площадки 
  • Прачечная и химчистка
  • Служба по уборке жилых помещений
  • Аварийный генератор
  • Парковка
  • 24 часовая охрана и видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс
Махмутлар, Турция
от
$129,182
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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