В продаже меблированные квартиры с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в комплексе My Marine Residence.

id 914 - 110.000 EUR

id 913 - 125.000 EUR

My Marine Residence - масштабный жилой комплекс собственной инфраструктурой и первоклассным отельным сервисом, расположен в районе Махмутлар.

Расстояние до пляжа - примерно 600 метров, которые нужно пройти по широкой благоустроенной улице с подземным переходом под шоссе.

В шаговой доступности вся городская инфраструктура: супермаркеты, рестораны и кафе, парк с детской площадкой, аптеки, банки, развлекательные комплексы, еженедельно проходит большой продуктовый и вещевой базар.

Рядом есть автобусная остановка, что дает возможность быстро добраться до центра города Алания, который находится в 15 км (20 минут).



Инфраструктура:

Ландшафтный дизайн

Два открытых бассейна

Водные горки

Крытый бассейн с подогревом 200 кв. м

Ресторан, бар, бар у бассейна

Фитнес-центр

Спа-центр

Турецкая баня (хамам)

Паровая баня

Сауна

Массажные кабинеты

Детские площадки

Теннисные корты

Волейбольные и баскетбольные площадки

Прачечная и химчистка

Служба по уборке жилых помещений

Аварийный генератор

Парковка

24 часовая охрана и видеонаблюдение

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