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Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция

Алания, Турция
от
€594,500
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О комплексе

Резиденция располагает клубом, бассейнами для детей и взрослых, ухоженной зеленой зоной, торговым центром, крытой парковкой, фитнес-залом, сауной, хамамом и парной, зоной отдыха, детской игровой комнатой.

Окончание строительства - сентябрь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Полы с подогревом
  • Видеодомофон
  • Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, электрическая плита)
  • Кухонная мебель
  • Кондиционеры
  • Wi-Fi
  • Спутниковое ТВ
Расположение и объекты поблизости
  • Рынок - 500 метров
  • Больница - 600 метров
  • Колледж - 650 метров
  • Пляж - 750 метров
  • Торговый центр - 1,6 км
  • Замок Аланьи - 5,5 км
  • Аэропорт Аланьи - 35 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Алания, Турция
от
€594,500
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