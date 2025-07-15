Квартира в новостройке Nobby Garden

Жилой комплекс Nobby Garden
Новый жилой комплекс Nobby Garden расположен в одном из самых тихих районов Алании — Авсалларе. Он состоит из двух блоков по 117 квартир.
Новый проект Nobby Garden — стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание выгодных цен и высокого качества скандинавской недвижимости, реализованное в грамотной функциональной планировке квартир и прекрасном наборе инфраструктурных объектов, рассчитанных как на отдых, так и на комфортное постоянное проживание всей семьи.
Расположение:
Преимущества
Характеристики квартир
Nobby Garden состоит из двух блоков по 117 квартир с различной планировкой. Современный дизайн-проект разработан ведущим архитектурным бюро Алании.
Жилые дома Nobby Garden построены в соответствии с общепринятыми стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке:
Infrastructure
Наличие жилья для отдыха и комфортного проживания в жилых комплексах является стандартом качества Nordic Property Construction.
Инфраструктура комплекса Nobby Garden не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится: