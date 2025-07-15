  1. Realting.com
Квартира в новостройке Nobby Garden

Аланья, Турция
от
$227,428
03.09.2025
$230,148
10.01.2022
$160,692
;
14 1
ID: 105
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Жилой комплекс Nobby Garden

Новый жилой комплекс Nobby Garden расположен в одном из самых тихих районов Алании — Авсалларе. Он состоит из двух блоков по 117 квартир.

Новый проект Nobby Garden — стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание выгодных цен и высокого качества скандинавской недвижимости, реализованное в грамотной функциональной планировке квартир и прекрасном наборе инфраструктурных объектов, рассчитанных как на отдых, так и на комфортное постоянное проживание всей семьи.

Расположение:

  • Расстояние до центра Алании: 20 км.
  • Расстояние до моря: 800 м.
  • Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной сферы: 300 м.
  • Расстояние до фермерского рынка: 650 м.

Преимущества

  • Комплекс построен в соответствии с требованиями стандартов качества, характерных для Nordic Property.
  • Разработкой проекта занималось руководство архитектурного бюро, поэтому комплекс отличался изяществом линий и стильным дизайном.
  • В жилом комплексе Nobby Garden мы предлагаем беспроцентную рассрочку до декабря 2025 года с первоначальной экономией всего 30% от стоимости общей стоимости объекта недвижимости. Передача документов на право собственности осуществляется после внесения первоначального исхода!
  • Nobby Garden удобно расположен в одном из самых тихих и уютных районов Авсаллары, а в пешей доступности находится прекрасный песчаный пляж.
  • На территории развитая инфраструктура: открытые и закрытые бассейны, СПА-зона, фитнес, детская площадка, открытая и закрытая парковка, свой теннисный корт и т. д. д.
  • Стоимость получения технического паспорта Искан уже включена в цену.

Характеристики квартир

Nobby Garden состоит из двух блоков по 117 квартир с различной планировкой. Современный дизайн-проект разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

Жилые дома Nobby Garden построены в соответствии с общепринятыми стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке:

  • Высота потолков 2,95 м;
  • Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;
  • Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;
  • Качественная сантехника;
  • Полностью оборудованные ванные комнаты с душевыми кабинами;
  • Стены окрашены моющейся краской.
  • Окна с остеклением и алюминиевым профилем;
  • Покрытие пола – керамическая плитка;
  • Видеодомофон;
  • Розетки для Интернета и IP-телевидения.

Infrastructure

Наличие жилья для отдыха и комфортного проживания в жилых комплексах является стандартом качества Nordic Property Construction.

Инфраструктура комплекса Nobby Garden не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится:

  • Открытый бассейн с горками
  • Детский бассейн
  • Крытый подогреваемый бассейн и детское отделение
  • Спортивный
  • турецкий хамам
  • Сауна
  • римская парная
  • Массажный кабинет
  • Вестибюль и гостиная с бильярдом
  • Барбекю
  • Мини Кинотеатр
  • Детская площадка
  • Детская игровая комната
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • теннисный корт
  • Открытая парковка
  • Крытая парковка
  • Лифт
  • Спутниковая антенна
  • Генератор электроэнергии
  • Круглосуточное видеонаблюдение
  • Competentny.

Аланья, Турция
Видеообзор многоквартирный жилой дом Nobby Garden

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Назад
