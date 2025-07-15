Квартира в новостройке Nobby Garden

Жилой комплекс Nobby Garden

Новый жилой комплекс Nobby Garden расположен в одном из самых тихих районов Алании — Авсалларе. Он состоит из двух блоков по 117 квартир.

Новый проект Nobby Garden — стильный жилой комплекс с акцентом на размеренный ритм жизни и беззаботный отдых. Идеальное сочетание выгодных цен и высокого качества скандинавской недвижимости, реализованное в грамотной функциональной планировке квартир и прекрасном наборе инфраструктурных объектов, рассчитанных как на отдых, так и на комфортное постоянное проживание всей семьи.

Расположение:

Расстояние до центра Алании: 20 км.

Расстояние до моря: 800 м.

Расстояние до магазинов, кафе, ресторанов и других объектов социальной сферы: 300 м.

Расстояние до фермерского рынка: 650 м.

Преимущества

Комплекс построен в соответствии с требованиями стандартов качества, характерных для Nordic Property.

Разработкой проекта занималось руководство архитектурного бюро, поэтому комплекс отличался изяществом линий и стильным дизайном.

В жилом комплексе Nobby Garden мы предлагаем беспроцентную рассрочку до декабря 2025 года с первоначальной экономией всего 30% от стоимости общей стоимости объекта недвижимости. Передача документов на право собственности осуществляется после внесения первоначального исхода!

Nobby Garden удобно расположен в одном из самых тихих и уютных районов Авсаллары, а в пешей доступности находится прекрасный песчаный пляж.

На территории развитая инфраструктура: открытые и закрытые бассейны, СПА-зона, фитнес, детская площадка, открытая и закрытая парковка, свой теннисный корт и т. д. д.

Стоимость получения технического паспорта Искан уже включена в цену.

Характеристики квартир

Nobby Garden состоит из двух блоков по 117 квартир с различной планировкой. Современный дизайн-проект разработан ведущим архитектурным бюро Алании.

Жилые дома Nobby Garden построены в соответствии с общепринятыми стандартами по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры сдаются в чистовой отделке:

Высота потолков 2,95 м;

Стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери;

Кухонный гарнитур с гранитной столешницей;

Качественная сантехника;

Полностью оборудованные ванные комнаты с душевыми кабинами;

Стены окрашены моющейся краской.

Окна с остеклением и алюминиевым профилем;

Покрытие пола – керамическая плитка;

Видеодомофон;

Розетки для Интернета и IP-телевидения.

Infrastructure

Наличие жилья для отдыха и комфортного проживания в жилых комплексах является стандартом качества Nordic Property Construction.

Инфраструктура комплекса Nobby Garden не оставит вас равнодушными! На территории комплекса находится: