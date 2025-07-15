Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.

Квартира с одной спальней (1+1) 52 м2 в СПА комплексе премиум класса Best Home 46 - Oba Privilege.
Набор бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в каждой комнате, в ванных комнатах полы с подогревом и проточный водонагреватель - входит в стоимость!
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса премиум класса в одном из лучших районов Алании - Оба, на побережье Средиземного моря, от лучшего застройщика региона.
Комплекс расположен на участке площадью 13 000 м2, из которых 10 000 м2 - придомовая территория с разнообразной инфраструктурой, комплекс будет состоять из 7 блоков по 5 этажей, расстояние до моря 3.000 метров.
Рядом расположены и частные школы и колледжи, разместились большие сетевые супермаркеты и магазины, а также – большая государственная больница и не одна.
Завершение строительства: сдан в 2025 году.
Инфраструктура:
