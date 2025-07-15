Жилой комплекс Квартира в комплексе Best Home 46 - Oba Privilege.

Квартира с одной спальней (1+1) 52 м2 в СПА комплексе премиум класса Best Home 46 - Oba Privilege.

Набор бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в каждой комнате, в ванных комнатах полы с подогревом и проточный водонагреватель - входит в стоимость!

Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса премиум класса в одном из лучших районов Алании - Оба, на побережье Средиземного моря, от лучшего застройщика региона.

Комплекс расположен на участке площадью 13 000 м2, из которых 10 000 м2 - придомовая территория с разнообразной инфраструктурой, комплекс будет состоять из 7 блоков по 5 этажей, расстояние до моря 3.000 метров.

Рядом расположены и частные школы и колледжи, разместились большие сетевые супермаркеты и магазины, а также – большая государственная больница и не одна.





Завершение строительства: сдан в 2025 году.



Инфраструктура:

Открытый бассейн (700 м2)

Джакузи

Детский бассейн

Детская площадка

Кинотеатр под открытым небом

Зоны отдыха

Место для занятия йогой

Working space

Бильярд

Настольный теннис

Закрытый бассейн

Турецкая баня

Сауна

Соляная комната

Джакузи

Зона отдыха

Тренажерный зал

Детская игровая комната

Кафе

Парковка крытая (252 парковочных места)

Охрана 24/7



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.