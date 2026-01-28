Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе California Residence.

Комплекс California Residence Kestel | Alanya.
Меблированные квартира дуплекс с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в 100 метрах от моря.
Планировка:
Жилой комплекс California Residence с собственной инфраструктурой построен в 2024 году, расположен в 100 метрах от моря в прибрежном районе Кестель. Состоит из одного 6-и этажного блока.
В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, остановка общественного транспорта.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.