Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе California Residence.

Комплекс California Residence Kestel | Alanya.

Меблированные квартира дуплекс с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в 100 метрах от моря.

Планировка:

Кухня-гостиная

2 Спальни

2 Ванные комнаты

2 Балкона

Жилой комплекс California Residence с собственной инфраструктурой построен в 2024 году, расположен в 100 метрах от моря в прибрежном районе Кестель. Состоит из одного 6-и этажного блока.

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, остановка общественного транспорта.

Инфраструктура:

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Турецкий хамам

Сауна

Фитнес-зал

Паровая комната

Зона барбекю

Детская игровая площадка

Охрана

Лифт

Генератор

Парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.