  2. Турция
  3. Аланья
  Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе California Residence.

Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе California Residence.

Кестель, Турция
от
$129,875
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 33246
ID новостройки на Realting
In CRM: 1358
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Кестель

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс California Residence Kestel | Alanya.
Меблированные квартира дуплекс с двумя спальнями (2+1) 100 м2 в 100 метрах от моря.

Планировка:

  • Кухня-гостиная
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты 
  • 2 Балкона 

Жилой комплекс California Residence с собственной инфраструктурой построен в 2024 году, расположен в 100 метрах от моря в прибрежном районе Кестель. Состоит из одного 6-и этажного блока.

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, остановка общественного транспорта.

Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Паровая комната
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Охрана
  • Лифт
  • Генератор
  • Парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кестель, Турция
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе California Residence.
Кестель, Турция
от
$129,875
