Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Trade Centre.

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 70 м2 с видом на море.

Ваша летняя резиденция находится всего в 5 минутах ходьбы от Средиземного моря и при этом вся развитая инфраструктура города у вас под рукой: кафе, супермаркеты, банки, пекарня, детские площадки и центры бытовых услуг – все это будет располагаться на нижних этажах жилого комплекса.

На закрытой территории Вашей резиденции будет инфраструктура, отвечающая всем требованиям современной жизни.

Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут создавать у Вас ощущение пространства и свободы!

Окончание строительства: сдан в 2022 году.



Инфраструктура комплекса:

Благоустроенная зеленая территория

Открытый большой плавательный бассейн с горками и шезлонгами

Детский бассейн

Зона барбекю

Зона отдыха с навесом от солнца

Туалеты и душевые

Лифты и эскалаторы для перемещения по территории

Крытая парковка

Открытая парковка

Спа - зона:

Турецкая баня (Хамам)

Римская паровая комната

Финская сауна

Массажные комнаты

Крытый бассейн с подогревом

Солевая комната

Тропический душ

Комната для отдыха

Зона отдыха:

Настольный теннис

Бильярд

Детская игровая площадка

Рабочий кабинет

Компьютерная игровая комната



Техническое оснащение:

Wi-Fi интернет на территории комплекса

Спутниковое телевидение

24/7 видеонаблюдение и охрана

Электро-генератор



Специфика зданий:

4 блока, 12 этажей

280 квартир

Кол-во комнат: 1+1, 2+1, дуплексы 2+1, 4+1

Кол-во балконов: 1, 2, 3 балкона

Кол-во ванных комнат: 1 - 3

Жилая площадь: 66.00 м² - 255.00 м²

Площадь участка:10.000 м2



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