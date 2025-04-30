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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Trade Centre.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Trade Centre.

Махмутлар, Турция
от
$160,203
BTC
1.9055768
ETH
99.8794296
USDT
158 389.7295454
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26273
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 70 м2 с видом на море.

Ваша летняя резиденция находится всего в 5 минутах ходьбы от Средиземного моря и при этом вся развитая инфраструктура города у вас под рукой: кафе, супермаркеты, банки, пекарня, детские площадки и центры бытовых услуг – все это будет располагаться на нижних этажах жилого комплекса.

На закрытой территории Вашей резиденции будет инфраструктура, отвечающая всем требованиям современной жизни.

Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут создавать у Вас ощущение пространства и свободы!

Окончание строительства: сдан в 2022 году.
 

Инфраструктура комплекса:

  • Благоустроенная зеленая территория
  • Открытый большой плавательный бассейн с горками и шезлонгами
  • Детский бассейн
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха с навесом от солнца
  • Туалеты и душевые
  • Лифты и эскалаторы для перемещения по территории
  • Крытая парковка
  • Открытая парковка

Спа - зона:

  • Турецкая баня (Хамам)
  • Римская паровая комната
  • Финская сауна
  • Массажные комнаты
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Солевая комната
  • Тропический душ
  • Комната для отдыха

Зона отдыха:

  • Настольный теннис
  • Бильярд
  • Детская игровая площадка
  • Рабочий кабинет
  • Компьютерная игровая комната


Техническое оснащение:

  • Wi-Fi интернет на территории комплекса
  • Спутниковое телевидение
  • 24/7 видеонаблюдение и охрана
  • Электро-генератор


Специфика зданий:

  • 4 блока, 12 этажей
  • 280 квартир
  • Кол-во комнат: 1+1, 2+1, дуплексы 2+1, 4+1
  • Кол-во балконов: 1, 2, 3 балкона
  • Кол-во ванных комнат: 1 - 3
  • Жилая площадь: 66.00 м² - 255.00 м²
  • Площадь участка:10.000 м2
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Trade Centre.
Махмутлар, Турция
от
$160,203
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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