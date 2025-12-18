Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.

Цена 390.000 EUR в место 490.000 EUR.

Роскошная меблированная вилла 3+1, 230 м2 в комплексе Toprak Vip Villas in Kargıcak.

Самая лучшая локация - аналогов нет до моря по прямой без горок.

В этом районе больше не осталось вилл с таким шикарном расположением.

Построена в 2023 году

Полностью меблирована

Вся бытовая техника включена

4 санузла

Сад

Собственный бассейн

Панорамный вид на море и горы

Охрана

Генератор

Проект элитных вилл класса люкс расположен в живописном районе Каргыджак в Аланье, всего в 700 метрах от пляжа. Застройщик – компания Toprak Construction, разработавшая уникальный проект в стиле барокко, сочетающий роскошь, комфорт и качество.

Основные характеристики:

Центральное спутниковое телевидение

Алюминиевая рама с двойным остеклением

Точечный свет во всех комнатах

Входная дверь из прочной стали

Мдф покраска межкомнатных дверей

Стены, устойчивые к жаре и воде

Встроенная кухня из мдф

Керамический пол

Система отопления

Система умного дома

Кондиционеры

Бытовая техника

Электрические рольставни

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.