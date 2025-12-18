Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.

Цена 390.000 EUR в место 490.000 EUR.
Роскошная меблированная вилла 3+1, 230 м2 в комплексе Toprak Vip Villas in Kargıcak.
Самая лучшая локация - аналогов нет до моря по прямой без горок.
В этом районе больше не осталось вилл с таким шикарном расположением.
Проект элитных вилл класса люкс расположен в живописном районе Каргыджак в Аланье, всего в 700 метрах от пляжа. Застройщик – компания Toprak Construction, разработавшая уникальный проект в стиле барокко, сочетающий роскошь, комфорт и качество.
Основные характеристики:
