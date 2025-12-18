  1. Realting.com
  Турция
  Аланья
  Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.

Вилла Роскошная вилла 3+1 в Toprak Vip Villas.

Каргыджак, Турция
от
$463,217






* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025


ID: 33212
ID новостройки на Realting
In CRM: 1080
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Цена 390.000 EUR в место 490.000 EUR.
Роскошная меблированная вилла 3+1, 230 м2 в комплексе Toprak Vip Villas in Kargıcak.

Самая лучшая локация - аналогов нет до моря по прямой без горок.
В этом районе больше не осталось вилл с таким шикарном расположением.

  • Построена в 2023 году
  • Полностью меблирована
  • Вся бытовая техника включена
  • 4 санузла
  • Сад
  • Собственный бассейн
  • Панорамный вид на море и горы
  • Охрана
  • Генератор

Проект элитных вилл класса люкс расположен в живописном районе Каргыджак в Аланье, всего в 700 метрах от пляжа. Застройщик – компания Toprak Construction, разработавшая уникальный проект в стиле барокко, сочетающий роскошь, комфорт и качество.

Основные характеристики: 

  • Центральное спутниковое телевидение
  • Алюминиевая рама с двойным остеклением
  • Точечный свет во всех комнатах
  • Входная дверь из прочной стали
  • Мдф покраска межкомнатных дверей
  • Стены, устойчивые к жаре и воде
  • Встроенная кухня из мдф
  • Керамический пол
  • Система отопления
  • Система умного дома
  • Кондиционеры 
  • Бытовая техника
  • Электрические рольставни

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

