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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.

Аланья, Турция
Цена по запросу
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ID: 26230
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), 85 м2.

Cleopatra Twin Towers - жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в самом центре Алании, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 650 м от самого известного пляжа Клеопатра.

До центра с магазинами, торговыми центрами, ночными клубами, динамичной курортной жизнью - 700 м.

Комплекс состоит из двух 10-этажных жилых блоков с прилегающей закрытой территорией и отличной инфраструктурой.


Окончание строительства: сдан в 2020 году.


Инфраструктура:

  • Тропический сад, ландшафтный дизайн
  • Открытый плавательный бассейн с аквапарком
  • Детский бассейн
  • Зона для загара и отдыха с шезлонгами
  • Бар у бассейна
  • Лобби, ресепшн
  • Смотритель, садовник
  • Закрытый подогреваемый бассейн
  • Фитнес-центр с тренажерным залом
  • Сауна
  • Римская парная
  • Массажные комнаты
  • Кафе, витаминный бар
  • Детская игровая комната
  • Зона барбекю
  • Детская площадка
  • Спутниковое телевидение
  • Беспроводной интернет
  • Генератор
  • Крытый паркинг
  • Открытая парковка
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Cleopatra Konak Twin Towers.
Аланья, Турция
Цена по запросу
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