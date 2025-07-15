Квартира в новостройке Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии

Квартиры в комплексе на берегу моря в Махмутларе, Аланья

Махмутлар — один из самых динамично развивающихся районов Аланьи. Благодаря высокому уровню сервиса и современной инфраструктуре, район стал первым выбором как для иностранных покупателей, так и для местных жителей. Махмутлар привлекает своей благоустроенностью, безопасной атмосферой и вниманием к деталям в организации городской среды. Широкие освещённые улицы, разнообразие кафе, ресторанов и магазинов известных брендов создают комфортную и активную среду для жизни и отдыха. Район уверенно укрепляет свой статус одного из самых востребованных мест на побережье Аланьи.

Квартиры в Аланье, Анталия, расположены в проекте на первой береговой линии. Проект выгодно расположен вблизи всех необходимых повседневных и социальных объектов: всего в 450 метрах находится крупный торговый центр, в 7,8 км — государственная больница, до центра Аланьи — 12 км, а до аэропорта Газипаша — всего 27 км.

В проекте, состоящем из двух блоков, находится 109 квартир. На общей территории имеются крытый и открытый бассейны, игровая площадка для детей, тренажерный зал, турецкая баня, сауна, камера видеонаблюдения, генератор, центральная спутниковая система, парковка, зона барбекю и охрана.

В продаже представлены квартиры с различными планировками, каждая из которых выполнена с использованием качественных материалов и современного дизайна. В отделке используются полы из керамической плитки первого класса, кухни оснащены столешницами из натурального гранита и встроенной мебелью из МДФ. В ванных комнатах установлены современные душевые кабины, а также предусмотрены проточные водонагреватели.

AYT-04546