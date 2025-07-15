Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 55 м2 в комплексе River Panorama Oba.
River Panorama - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в районе Оба - одном из лучших районов Алании.
Здесь создана полноценная и удобная инфраструктура, включающая супермаркеты Migros и Carrefour, гипермаркет Metro и самый большой в Аланье торговый центр Alanyum.
Расстояние от комплекса до моря составляет 2.500 м, бесплатный трансфер до пляжа.
Жилой комплекс занимает территорию 5.662 м2 и состоит из трех 7-этажных жилых блоков, между которыми расположен большой открытый бассейн с аквапарком.
Инфраструктура:
