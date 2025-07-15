Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 55 м2 в комплексе River Panorama Oba.

River Panorama - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в районе Оба - одном из лучших районов Алании.

Здесь создана полноценная и удобная инфраструктура, включающая супермаркеты Migros и Carrefour, гипермаркет Metro и самый большой в Аланье торговый центр Alanyum.

Расстояние от комплекса до моря составляет 2.500 м, бесплатный трансфер до пляжа.

Жилой комплекс занимает территорию 5.662 м2 и состоит из трех 7-этажных жилых блоков, между которыми расположен большой открытый бассейн с аквапарком.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Закрытый бассейн с подогревом воды

SPA-зона (сауна, джакузи, хамам, римская парная, солевая комната, массажный кабинет)

Настольный теннис и Бильярд

Игровой зал

Теннисный корт и Баскетбольная площадка

Мини-гольф

Детская игровая комната

Прекрасный сад

Беседка и зона барбекю

Открытая парковка

Видеонаблюдение 24/7

Трансфер до пляжа.



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.