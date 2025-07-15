  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.

Оба, Турция
от
$140,159
BTC
1.6671625
ETH
87.3831119
USDT
138 572.9525580
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27416
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 55 м2 в комплексе River Panorama Oba.

River Panorama - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в районе Оба - одном из лучших районов Алании.

Здесь создана полноценная  и удобная инфраструктура, включающая супермаркеты Migros и Carrefour, гипермаркет Metro и самый большой в Аланье торговый центр Alanyum.

Расстояние от комплекса до моря составляет 2.500 м, бесплатный трансфер до пляжа.

Жилой комплекс занимает территорию 5.662 м2 и состоит из трех 7-этажных жилых блоков, между которыми расположен большой открытый бассейн с аквапарком.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн с подогревом воды
  • SPA-зона (сауна, джакузи, хамам, римская парная, солевая комната, массажный кабинет)
  • Настольный теннис и Бильярд
  • Игровой зал
  • Теннисный корт и Баскетбольная площадка
  • Мини-гольф
  • Детская игровая комната
  • Прекрасный сад
  • Беседка и зона барбекю
  • Открытая парковка
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Трансфер до пляжа.


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
