Новостройки в Аксеках, Турция

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Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и студией пилатеса, зелеными зонами и прудами.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 4 км
Центр города Анталья - 5 км
Исторический центр города -…
Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, аквапарками, собственным песчаным пляжем, ресторанами, детским клубом и парком приключений, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, спортивными площадками, лесом.
Окончание строительства - 2024 год
Новый инновационный проект находится на возвышенной горной местности района Кепез - Masa Dağı - Gocerler и открывает удивительный панорамный вид на город Анталии.
Данный комплекс состоит из 4 жилых блоков, где общее количество квартир составляет - 126, (54 квартиры 1+1; 74 квартиры 2+1).
Стр…
Резиденция выделяется как инновационный жилой проект, специально разработанный для вас и предлагает вам комфортную городскую жизнь в районе Чанкая в районе Маса даги, расположенном в Анталии, где строительство только началось. Здесь более прохладные климатические условия по сравнению с центр…