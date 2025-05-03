Новостройки в Серике, Турция

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Предлагается современная качественная вилла с бассейном, садом и парковкой, балконами и террасой.
Окончание строительства - май 2023 года.
Особенности квартир
Дом включает 4 спальни, гостиную, кухню открытой планировки, 4 ванные комнаты, гардеробную, сауну и турецкую баню, погреб.
Удобства…
Предлагаются виллы с парковочными местами, бассейнами 32 м2, садами, верандами.
Резиденция располагает детской площадкой и круглосуточной охраной.
Особенности квартир
Первый этаж: прихожая, гостиная, кухня открытой планировки, ванная комната.
Второй этаж: две спальни, общая ванная комната, …