Апартаменты с видом на море и горы, в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, Махмутлар, Турция

ЖК будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с белой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Все квартиры имеют водоочистительные фильтры.

В комплексе 12 этажей в одном блоке, 106 квартир, с подземной и наземной парковками включенными в стоимость квартиры.

Квартиры с различными планировками: стандартные с 1-2 спальнями, дуплексы с 3 спальнями и пентхаусы с 2 гостиными и 4 спальнями. Большинство квартир с видом на море, остальная часть с видом на горы.

Особенности квартир

Другие удобства: бар у бассейна, теннисный / волейбольный / баскетбольный корты, игровые комнаты: пинпонг и бильярд, сауна, турецкий хамам, паровая комната, прогулочные дорожки на территории комплекса, джакузи.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен 15 минутах от моря. В пешей доступности находятся кафе, рестораны, базары , аптеки и магазины. В 25 км. находится аэропорт Газипаша.