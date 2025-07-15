Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.

Квартира с двумя спальнями (2+1) в комплексе Kavi Dreams Oba.

Комплекс расположенной на территории 11.000 м2, состоит из шести 4-этажных жилых блоков, всего 180 квартир.

Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего в 3 км от центра города и в 950 метрах от моря.

Оба это экологически чистый район, где располагается наш уютный комплекс в окружении зеленых садов, в пешей доступности от городской больницы и таких крупных торговых центров, как Метро и Кочташ.

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.



Основные характеристики:

Внутренние стены квартир отделаны гипсовой штукатуркой

Декорированные подвесные потолки

Половое покрытие керамикой и мрамором 1-го класса

Двойные стены со звуко-тепло изоляцией

Межкомнатные двери 1-го класса особого дизайна

Бронированные входные двери 1-го класса

Окна с двойным остеклением, ПВХ

Интернет и центральная спутниковая система

Специальная отделка наружных стен

Кухня:

Встроенная кухня

Гранитная столешница

Керамическое покрытие пола

Ванная комната:

Керамическая отделка стен и полов

Встроенная мебель в ванных комнатах, умывальник, подвесной унитаз, душевая кабина особого дизайна

Бойлер

Балкон:

Алюминиевые перила + стекло

Керамические полы и наружное освещение



Инфраструктура:

Беседки для отдыха и место для барбекю

Теннисный корт

Мини-гольф

Фитнес зал

Открытый взрослый и детский бассейны

Подогреваемый крытый бассейн

Сауна и джакузи

Турецкая баня (хамам)

Душевые кабины и раздевалки

Массажные комнаты

Кинотеатр

Интернет в общей зоне проекта

Детская площадка

Открытая и закрытая автопарковка

Генератор



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.