Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.

Квартира с двумя спальнями (2+1) в комплексе Kavi Dreams Oba.
Комплекс расположенной на территории 11.000 м2, состоит из шести 4-этажных жилых блоков, всего 180 квартир.
Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего в 3 км от центра города и в 950 метрах от моря.
Оба это экологически чистый район, где располагается наш уютный комплекс в окружении зеленых садов, в пешей доступности от городской больницы и таких крупных торговых центров, как Метро и Кочташ.
Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.
Завершение строительства: сдан в 2023 года.
Основные характеристики:
Кухня:
Ванная комната:
Балкон:
Инфраструктура:
