Жилой комплекс Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.

Квартира с двумя спальнями в комплексе Kavi Dreams Oba.

Оба, Турция
$173,327
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 27421
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира с двумя спальнями (2+1) в комплексе Kavi Dreams Oba.

Комплекс расположенной на территории 11.000 м2, состоит из шести 4-этажных жилых блоков, всего 180 квартир.

Роскошный проект располагается в Аланьи в престижном районе Оба, всего в 3 км от центра города и в 950 метрах от моря.

Оба это экологически чистый район, где располагается наш уютный комплекс в окружении зеленых садов, в пешей доступности от городской больницы и таких крупных торговых центров, как Метро и Кочташ.

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром.

Завершение строительства: сдан в 2023 года.


Основные характеристики: 

  • Внутренние стены квартир отделаны гипсовой штукатуркой
  • Декорированные подвесные потолки
  • Половое покрытие керамикой и мрамором 1-го класса
  • Двойные стены со звуко-тепло изоляцией
  • Межкомнатные двери 1-го класса особого дизайна
  • Бронированные входные двери 1-го класса
  • Окна с двойным остеклением, ПВХ
  • Интернет и центральная спутниковая система
  • Специальная отделка наружных стен

Кухня:

  • Встроенная кухня
  • Гранитная столешница
  • Керамическое покрытие пола

Ванная комната:

  • Керамическая отделка стен и полов
  • Встроенная мебель в ванных комнатах, умывальник, подвесной унитаз, душевая кабина особого дизайна
  • Бойлер

Балкон:

  • Алюминиевые перила + стекло
  • Керамические полы и наружное освещение
     

Инфраструктура:

  • Беседки для отдыха и место для барбекю
  • Теннисный корт
  • Мини-гольф
  • Фитнес зал
  • Открытый взрослый и детский бассейны
  • Подогреваемый крытый бассейн
  • Сауна и джакузи
  • Турецкая баня (хамам)
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Массажные комнаты
  • Кинотеатр
  • Интернет в общей зоне проекта
  • Детская площадка
  • Открытая и закрытая автопарковка
  • Генератор 
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.






Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?

