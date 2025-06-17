Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Flower Garden 3.

Планировка:

Кухня-гостиная

2 Спальни

2 Ванные комнаты

Вид на территорию комплекса

Flower Garden 3 - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом прибрежном районе Оба в 1.200 м от моря и пляжа, в 4 км от центра города.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

Большой открытый Бассейн

Детский Бассейн

Лобби

Крытый Бассейн

Фитнес

Сауна и Хамам

Паровая комната

Детская игровая комната

Конференц - зал

Библиотека

Детская площадка

Беседка

Зона Барбекю

Консьерж

Садовник

Парковка

Охраняемая территория

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