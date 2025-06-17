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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.

Оба, Турция
от
$182,350
BTC
2.1690110
ETH
113.6871400
USDT
180 286.1252960
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26752
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, в комплексе Flower Garden 3.

Планировка:

  • Кухня-гостиная
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты 
  • Вид на территорию комплекса

Flower Garden 3 - прекрасный жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в развитом прибрежном районе Оба в 1.200 м от моря и пляжа, в 4 км от центра города.

В шаговой доступности от комплекса супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

  • Большой открытый Бассейн
  • Детский Бассейн
  • Лобби
  • Крытый Бассейн
  • Фитнес
  • Сауна и Хамам
  • Паровая комната
  • Детская игровая комната
  • Конференц - зал
  • Библиотека
  • Детская площадка
  • Беседка
  • Зона Барбекю
  • Консьерж
  • Садовник
  • Парковка
  • Охраняемая территория

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Flower Garden 3 под ВНЖ.
Оба, Турция
от
$182,350
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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