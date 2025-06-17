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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.

Каргыджак, Турция
от
$115,505
BTC
1.3739064
ETH
72.0123065
USDT
114 197.7863354
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Описание Описание
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ID: 26426
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2 в комплексе Toprak Panorama.

Жилой комплекс премиум-класса с первоклассной собственной инфраструктурой, панорамным видом на Средиземное море и Таврские горы, расположен в тихом зеленом районе Каргыджак, в 700 метрах от моря и пляжа.

Вся необходимая инфраструктура - магазины, рестораны и т.д. в шаговой доступности. До центра Алании – 15 км, до центра Махмутлара – 1,5 км, 20 км до международного аэропорта Газипаша.​ В 1 км от комплекса расположены два новых поля для гольфа

Комплекс состоит из семи 6-этажных блоков, спроектирован таким образом, что из всех квартир открывается прекрасный вид на море.

Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • 5 открытых инфинити-бассейнов 
  • Зоны для загара и отдыха
  • Закрытый «зимний» бассейн с подогревом
  • Фитнес-центр
  • СПА-центр
  • Сауна, хамам
  • Массажные комнаты
  • Кинотеатр
  • Детский игровой клуб
  • Боулинг
  • Сквош-корт
  • Бильярд, настольный теннис
  • Теннисный корт/футбольное поле/баскетбольная площадка
  • Детская игровая площадка
  • Уборка/прачечная 24/7
  • Трансфер до аэропорта
  • Закрытый гараж
  • Открытые парковки
  • Wi-Fi Internet
  • Электрогенератор
  • Резервуар с водой
  • Служба экстренной помощи 24/7
  • Услуги вызова такси
  • Охрана комплекса 24/7
  • Регулярный трансфер до пляжа

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.
Каргыджак, Турция
от
$115,505
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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