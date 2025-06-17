Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2 в комплексе Toprak Panorama.
Жилой комплекс премиум-класса с первоклассной собственной инфраструктурой, панорамным видом на Средиземное море и Таврские горы, расположен в тихом зеленом районе Каргыджак, в 700 метрах от моря и пляжа.
Вся необходимая инфраструктура - магазины, рестораны и т.д. в шаговой доступности. До центра Алании – 15 км, до центра Махмутлара – 1,5 км, 20 км до международного аэропорта Газипаша. В 1 км от комплекса расположены два новых поля для гольфа
Комплекс состоит из семи 6-этажных блоков, спроектирован таким образом, что из всех квартир открывается прекрасный вид на море.
Инфраструктура:
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