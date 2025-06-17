Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Toprak Panorama.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 65 м2 в комплексе Toprak Panorama.

Жилой комплекс премиум-класса с первоклассной собственной инфраструктурой, панорамным видом на Средиземное море и Таврские горы, расположен в тихом зеленом районе Каргыджак, в 700 метрах от моря и пляжа.

Вся необходимая инфраструктура - магазины, рестораны и т.д. в шаговой доступности. До центра Алании – 15 км, до центра Махмутлара – 1,5 км, 20 км до международного аэропорта Газипаша.​ В 1 км от комплекса расположены два новых поля для гольфа

Комплекс состоит из семи 6-этажных блоков, спроектирован таким образом, что из всех квартир открывается прекрасный вид на море.

Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

5 открытых инфинити-бассейнов

Зоны для загара и отдыха

Закрытый «зимний» бассейн с подогревом

Фитнес-центр

СПА-центр

Сауна, хамам

Массажные комнаты

Кинотеатр

Детский игровой клуб

Боулинг

Сквош-корт

Бильярд, настольный теннис

Теннисный корт/футбольное поле/баскетбольная площадка

Детская игровая площадка

Уборка/прачечная 24/7

Трансфер до аэропорта

Закрытый гараж

Открытые парковки

Wi-Fi Internet

Электрогенератор

Резервуар с водой

Служба экстренной помощи 24/7

Услуги вызова такси

Охрана комплекса 24/7

Регулярный трансфер до пляжа

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