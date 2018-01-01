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Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция

Ulugoel, Турция
от
€800,000
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море

Окончание строительства - июль 2023 года.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня.

Второй этаж: две спальни с балконами и ванными комнатами, одна из которых оборудована джакузи.

Третий этаж: гостиная с камином, кухня, терраса с зоной отдыха и джакузи.

Цокольный этаж: хамам, сауна, бассейн, фитнес-зал, туалет, двухместная спальня с ванной комнатой.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Камин
  • Кондиционеры
  • Кухонная бытовая техника (холодильник, морозильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и плита)
  • ТВ
Местонахождение новостройки
Ulugoel, Турция

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Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€800,000
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