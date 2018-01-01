Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция

Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море
Окончание строительства - июль 2023 года.Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня.
Второй этаж: две спальни с балконами и ванными комнатами, одна из которых оборудована джакузи.
Третий этаж: гостиная с камином, кухня, терраса с зоной отдыха и джакузи.
Цокольный этаж: хамам, сауна, бассейн, фитнес-зал, туалет, двухместная спальня с ванной комнатой.Удобства и оснащение в доме