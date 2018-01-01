Комплекс вилл с панорамным видом и бассейнами, Калкан, Турция

Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море

Окончание строительства - июль 2023 года.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня.

Второй этаж: две спальни с балконами и ванными комнатами, одна из которых оборудована джакузи.

Третий этаж: гостиная с камином, кухня, терраса с зоной отдыха и джакузи.

Цокольный этаж: хамам, сауна, бассейн, фитнес-зал, туалет, двухместная спальня с ванной комнатой.

Полы с подогревом

Камин

Кондиционеры

Кухонная бытовая техника (холодильник, морозильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и плита)

ТВ

Удобства и оснащение в доме