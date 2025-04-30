Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.

В продаже апартаменты с одной спальней (1+1) 56 м2 на высоком этаже.

Представляем Вашему вниманию новый элитный инвестиционный проект в центре района Махмутлар от надежной компании застройщика.



Новый жилой комплекс расположен 550 метрах от моря, и относиться к сегменту класса люкс, будет состоять из трех блоков, общая площадь земельного участка 7.698 м2.

Все апартаменты будут сданы с чистовой отделкой, укомплектованными санузлами, встроенной кухонной мебелью и будет установлена вся сантехника.

Начало строительства: 01.10.2020 года.

Завершение строительства: 01.05.2022 года.



Планировка квартир:

Планировка 1+1 - ( 56 м2 - 78 м2 )

Планировка 1+1 лофты - ( 108 м2 )

Планировка 2+1 лофты и пентхаусы - ( 122 м2 - 148 м2 )



Прекрасное месторасположение:

650 метров до моря

Улица Барбаросса – 500 метров

Государственная школа 300 метров

Магазины, кафе и рестораны, детские парки – в 100 метрах

100 метров до остановка городского транспорта



Основные характеристики:

Панорамные окна

Просторная гостиная

Подвесные потолки

Стальная входная дверь

Встроенный кухонный гарнитур с гранитной столешницей

Вся необходимая сантехника в ванных комнатах



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Аквапарк

Крытый бассейн с подогревом

Сауна

Турецкий хамам

Римская парная

Массажные комнаты

Спортзал

Кинотеатр

Конференц-зал

Зона для барбекю

Детская игровая площадка

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Подземная парковка

Электрогенератор

Видеонаблюдение 7/24



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