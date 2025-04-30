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  4. Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.

Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.

Махмутлар, Турция
от
$90,000
BTC
1.0705321
ETH
56.1111634
USDT
88 981.6055248
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26376
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже апартаменты с одной спальней (1+1) 56 м2 на высоком этаже.

Представляем Вашему вниманию новый элитный инвестиционный проект в центре района Махмутлар от надежной компании застройщика. 

Новый жилой комплекс  расположен 550 метрах от моря, и относиться к сегменту класса люкс, будет состоять из трех блоков, общая площадь земельного участка 7.698 м2.

Все апартаменты будут сданы с чистовой отделкой, укомплектованными санузлами, встроенной кухонной мебелью и будет установлена вся сантехника.

Начало строительства: 01.10.2020 года.
Завершение строительства: 01.05.2022 года.


Планировка квартир:

  • Планировка 1+1 - ( 56 м2 - 78 м2 )
  • Планировка 1+1 лофты - ( 108 м2 )
  • Планировка 2+1 лофты и пентхаусы - ( 122 м2 - 148 м2 )


Прекрасное месторасположение:

  • 650 метров до моря 
  • Улица Барбаросса – 500 метров
  • Государственная школа 300 метров
  • Магазины, кафе и рестораны, детские парки –  в 100 метрах
  • 100 метров до остановка городского транспорта


Основные характеристики: 

  • Панорамные окна
  • Просторная гостиная
  • Подвесные потолки
  • Стальная входная дверь
  • Встроенный кухонный гарнитур с гранитной столешницей
  • Вся необходимая сантехника в ванных комнатах


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Сауна
  • Турецкий хамам
  • Римская парная
  • Массажные комнаты
  • Спортзал
  • Кинотеатр
  • Конференц-зал
  • Зона для барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Подземная парковка
  • Электрогенератор
  • Видеонаблюдение 7/24
     

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$90,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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