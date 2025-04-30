Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.

В продаже апартаменты с одной спальней (1+1) 56 м2 на высоком этаже.
Представляем Вашему вниманию новый элитный инвестиционный проект в центре района Махмутлар от надежной компании застройщика.
Новый жилой комплекс расположен 550 метрах от моря, и относиться к сегменту класса люкс, будет состоять из трех блоков, общая площадь земельного участка 7.698 м2.
Все апартаменты будут сданы с чистовой отделкой, укомплектованными санузлами, встроенной кухонной мебелью и будет установлена вся сантехника.
Начало строительства: 01.10.2020 года.
Завершение строительства: 01.05.2022 года.
Планировка квартир:
Прекрасное месторасположение:
Основные характеристики:
Инфраструктура:
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