Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Life 9.

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Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 55 м2 на 3-ем этаже в комплексе Best Life 9.

Комплекс расположен в районе Махмутлар, в 500 метрах от моря, рядом - парки, скверы, прогулочные зоны, фермерский рынок, магазины и лавки торговцев, школа, поликлиника, супермаркет, отделения банков, остановки общественного транспорта и вся необходимая городская инфраструктура.

Окончание строительства - сдан 2024 год.



Инфраструктура:

Открытый и крытый бассейны

Бар у бассейна

SPA (римская парная, сауна и хамам)

Тренажерный зал

Игровые локации (бильярд, настольный теннис)

Детская площадка во дворе и игровая комната

Зоны отдыха и барбекю

Генератор

Охрана 24/7.



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