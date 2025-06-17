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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Life 9.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Life 9.

Махмутлар, Турция
от
$87,904
BTC
1.0456049
ETH
54.8046212
USDT
86 909.6787270
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26560
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видео квартиры вышлем по запросу.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 55 м2 на 3-ем этаже в комплексе Best Life 9.

Комплекс расположен в районе Махмутлар, в 500 метрах от моря, рядом - парки, скверы, прогулочные зоны, фермерский рынок, магазины и лавки торговцев, школа, поликлиника, супермаркет, отделения банков, остановки общественного транспорта и вся необходимая городская инфраструктура.

Окончание строительства - сдан 2024 год.


Инфраструктура:

  • Открытый и крытый бассейны
  • Бар у бассейна
  • SPA (римская парная, сауна и хамам)
  • Тренажерный зал
  • Игровые локации (бильярд, настольный теннис)
  • Детская площадка во дворе и игровая комната
  • Зоны отдыха и барбекю
  • Генератор
  • Охрана 24/7.


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Life 9.
Махмутлар, Турция
от
$87,904
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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