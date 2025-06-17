Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Best Life 9.

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Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 55 м2 на 3-ем этаже в комплексе Best Life 9.
Комплекс расположен в районе Махмутлар, в 500 метрах от моря, рядом - парки, скверы, прогулочные зоны, фермерский рынок, магазины и лавки торговцев, школа, поликлиника, супермаркет, отделения банков, остановки общественного транспорта и вся необходимая городская инфраструктура.
Окончание строительства - сдан 2024 год.
Инфраструктура:
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