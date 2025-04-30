Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.

Фото и видео квартиры вышлем по запросу.
Меблированные апартаменты с двумя спальнями (2+1), 75 м2, с видом на море, на высоком этаже в комплексе Cozy Town.
Cozy Town расположен в любимом многими районе Махмутларе, в тихой спокойной местности, в 350 метрах от моря, рядом продуктовые магазины, кафе и рестораны, двух больших парков с фонтанами и игровыми зонами для детей, банкоматы, удачная транспортная развязка.
Комплекс поразит Вас своими функциональными планировками, стильными дизайнерскими решениями и богатой инфраструктурой. Здесь есть все, что нужно для полноценного отдыха и счастливой жизни.
Комплекс построен в 2023 году, состоит из одного 8-этажного блока на 54 квартиры.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.