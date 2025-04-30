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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.

Махмутлар, Турция
от
$144,926
BTC
1.7238629
ETH
90.3550272
USDT
143 285.8435209
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26225
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото и видео квартиры вышлем по запросу.

Меблированные апартаменты с двумя спальнями (2+1), 75 м2, с видом на море, на высоком этаже в комплексе Cozy Town.

Cozy Town расположен в любимом многими районе Махмутларе, в тихой спокойной местности, в 350 метрах от моря, рядом продуктовые магазины, кафе и рестораны, двух больших парков с фонтанами и игровыми зонами для детей, банкоматы, удачная транспортная развязка.

Комплекс поразит Вас своими функциональными планировками, стильными дизайнерскими решениями и богатой инфраструктурой. Здесь есть все, что нужно для полноценного отдыха и счастливой жизни.

Комплекс построен в 2023 году, состоит из одного 8-этажного блока на 54 квартиры.


Инфраструктура:

  • Открытый плавательный бассейн
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Тренажерный зал
  • Турецкий хамам и Сауна
  • Комната отдыха
  • Лобби и лаундж-зона
  • Детская площадка и Мини-клуб
  • Открытая парковка
  • Смотритель
  • Круглосуточное видеонаблюдение
  • Генератор электричества


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.
Махмутлар, Турция
от
$144,926
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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