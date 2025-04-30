Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Cozy Town.

Фото и видео квартиры вышлем по запросу.

Меблированные апартаменты с двумя спальнями (2+1), 75 м2, с видом на море, на высоком этаже в комплексе Cozy Town.

Cozy Town расположен в любимом многими районе Махмутларе, в тихой спокойной местности, в 350 метрах от моря, рядом продуктовые магазины, кафе и рестораны, двух больших парков с фонтанами и игровыми зонами для детей, банкоматы, удачная транспортная развязка.

Комплекс поразит Вас своими функциональными планировками, стильными дизайнерскими решениями и богатой инфраструктурой. Здесь есть все, что нужно для полноценного отдыха и счастливой жизни.

Комплекс построен в 2023 году, состоит из одного 8-этажного блока на 54 квартиры.



Инфраструктура:

Открытый плавательный бассейн

Детский бассейн

Крытый бассейн с подогревом

Тренажерный зал

Турецкий хамам и Сауна

Комната отдыха

Лобби и лаундж-зона

Детская площадка и Мини-клуб

Открытая парковка

Смотритель

Круглосуточное видеонаблюдение

Генератор электричества



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